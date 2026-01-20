Ο Παναθηναϊκός ήταν (Πισ)Τολιόπουλος απέναντι στην Μπασκόνια, βελτιωμένος και αγρίεψε. Βραδιά καριέρας για τον Έλληνα άσο που τερμάτισε το κοντέρ.

Τι κι αν Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Κέντρικ Ναν στις επάλξεις, διαθέσιμο; Ο Βασίλης Τολιόπουλος μπήκε στα παπούτσια του σούπερ σταρ των «πρασίνων» σε μια βραδιά που θα θυμάται για όλη του τη ζωή. Μέχρι την επόμενη;

Η συζήτηση για τον χρόνο συμμετοχής του Βασίλη Τολιόπουλου στο ροτέισον του «τριφυλλιού» και τον ρόλο του στα συστήματα του Εργκίν Αταμάν έχει φουντώσει το τελευταίο διάστημα. Οι «πράσινοι» ψάχνουν τον τρόπο να γίνουν πειστικοί ξανά και ο Έλληνας άσος θα μπορούσε να αποτελέσει μία επιλογή για το «υλικό» που έλειπε από τη… συνταγή.

Ο χάλκινος στη λετονική πρωτεύουσα Έλληνας διεθνής δεν είχε πείσει μέχρι την 23η αγωνιστική τον Τούρκο τεχνικό για την ουσιαστική διαθεσιμότητά του στην Ευρώπη. Για τον βαθμό που θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος στην Ευρωλίγκα. Η εικόνα του στο ΣΕΦ και ο βαθμός ετοιμότητάς του δεν αρκούσε. Όλα αυτά μέχρι το παιχνίδι με την Μπασκόνια όμως.

Τα ανεπιτυχή αποτελέσματα του τελευταίου διαστήματος και τα διαρκή παράπονα του Εργκίν Αταμάν απο συγκεκριμένους παίκτες σε συνδυασμό με την απουσία του Κέντρικ Ναν, έφεραν τον Βασίλη Τολιόπουλο στο πάλκο και εκείνος το έκανε να αξίζει. Η πρόθεση – μαζί με την ετοιμότητά του – είχαν φανεί ήδη από το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, όταν και ο Έλληνας διεθνής άσος ξεκίνησε βασικός.

Η συνέχεια; Ο «Τολιό» έμεινε στην τρίτη του μόλις συμμετοχή φέτος στην Ευρωλίγκα και 18η συνολικά, έμεινε στο παρκέ για 26’19” παρότι δεν ξεκίνησε βασικός. Και ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει το «τριφύλλι». Ο κορυφαίος της αναμέτρησης, μετρώντας 21 πόντους με 5/9 τρίποντα.

Τολιόπουλος & Σαμοντούροβ πήραν… φωτιά και ο Αταμάν εξήγησε γιατί τους εμπιστεύθηκε Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν εξαιρετικός απέναντι στην Μπασκόνια και ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε (και) σε εκείνον στις δηλώσεις του.

Ο Χαλκιδαίος γκαρντ μέσα σε μια βραδιά δικαίωσε και ταυτόχρονα… εξέθεσε τον προπονητή του, στέλνοντας με την εμφάνισή του αυτή μήνυμα πως αξίζει καλύτερης μεταχείρισης.

Σχεδόν 3/4 του γύρου μετά την τελευταία του συμμετοχή στην Ευρωλίγκα φέτος, ο Βασίλης Τολιόπουλος μοίρασε χαμόγελα και άκουσε το όνομά του από τον ενθουσιασμένο κόσμο των «πρασίνων». Όχι άδικα με όσα έκανε.

Το κοντέρ έγραψε το βράδυ της Τρίτης (20/1) όχι ένα, ούτε δύο αλλά έξι συνολικά ρεκόρ καριέρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μία δεκαετία αφότου συστήθηκε σε αυτήν (2015-16, Ολυμπιακός Vs. Αρμάνι).

Αναλυτικότερα τα ρεκόρ του φρεσκομπαμπά Τολιόπουλου που αφιέρωσε την εμφάνισή του αυτή στη σύζυγό του και τον γιόκα του.

Πόντοι: 21 – 5 από Νοέμβριο 2017 (Βαλένθια – Ολυμπιακός)

Ασίστ: 5 – 4 από Γενάρη 2018 (Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο)

Εύστοχα Τρίποντα: 5 – 1 από Νοέμβρη 2025 (Ερ. Αστέρας – Παναθηναϊκός)

Εύστοχες Βολές: 4 – 2 από Δεκέμβρη 2015 (Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός)

Χρόνος Συμμετοχής: 25′ – 15′ από Γενάρη 2018 (Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο)

Αξιολόγηση: 21 βαθμοί – 4 βαθμοί από Γενάρη 2018 (Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο)