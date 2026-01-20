Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν εξαιρετικός απέναντι στην Μπασκόνια και ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε (και) σε εκείνον στις δηλώσεις του.

Μοιάζει με εμφάνιση… απάντηση. Ήταν σίγουρα ό,τι χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη για τους «πράσινους» απέναντι στη Μπασκόνια το βράδυ της Τρίτης (20/1) στο ΟΑΚΑ. Μία παρουσία για την οποία γνώρισε το χειροκρότημα από τους φίλους του «τριφυλλιού» που τον επιδοκίμασαν.

Το στάτους του Βασίλη Τολιόπουλου στον Παναθηναϊκό αφορά ένα από τα πιο ανοιχτά και «καυτά» θέματα προς συζήτηση. Το κατά πόσον ο Έλληνας διεθνής «δικαιούται», αν μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο, μεγαλύτης εμπιστοσύνης από τον Εργκίν Αταμάν. Και έναν πιο ενεργό ρόλο στο ροτέισον των «πρασίνων».

Ο ίδιος πάντως που δεν αρέσκεται στις δηλώσεις αλλά προτιμά τη δουλειά, απάντησε με τον δικό του τρόπο στο πλαίσιο της 23ης στροφής μέσα στο παρκέ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν… χάρμαι ιδέσθαι κόντρα στην παρέα του Λουαού-Καμπαρό. Ο έξτρα λόγος για να χαμογελούν στον Παναθηναϊκό – μαζί με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ (11π.) – πέρα από την ουσία και την ενέργεια που έβγαλαν οι γηπεδούχοι στην άμυνα.

Ο Έλληνας άσος έπιασε από τα… μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο Εργκίν Αταμάν και τα αποτέλεσματα αυτής απεικονίζονται στο φύλλο της στατιστικής. Ο «Τολιό» τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (5/9 τρίποντα), όντας ο καλύτερος παίκτης του glass floor. Οι 16 μάλιστα εξ΄αυτών ήρθαν σε διάστημα 5’18”. Απίθανα πράγματα.

Μια βραδιά γεμάτη ρεκόρ για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Όπως ήταν λογικό μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στη flash interview ρωτήθηκε για την απόδοση που είχαν οι δύο Έλληνες διεθνείς με τον ίδιο να εξηγεί τον λόγο που είχαν τέτοιο ρόλο στην αναμέτρηση με τους Βάσκους.

«Μετά την ήττα στο Μόναχο είχαμε ένα σπουδαίο πρώτο ημίχρονο στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ σε μία πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Μετά από αυτό είδα ότι μπορούμε να χτίσουμε σε αυτό το σύστημα για το σημερινό παιχνίδι.

Είχαμε πολύ καλή νοοτροπία, παίξαμε πολύ καλή άμυνα στα γκαρντ μας. Κλείσαμε καλά στο ζωγραφιστό. Επιθετικά κυκλοφορήσαμε πολύ καλά την μπάλα, παίξαμε πολύ καλά το PnR με τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο. Καλή συμπεριφορά είχαν και οι Χολμς και Φαρίντ.

Είναι σημαντικό, βρήκαμε ανοιχτά σουτ με τους Χουάντσο και Σαμοντούροβ και κερδίσαμε άνετα.

Στην ομάδα μας έχουμε σπουδαίους παίκτες με τεράστια καριέρα. Παίκτες όπως ο Τολιόπουλος και ο Σαμοντούροβ που παίρνουν λεπτά στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να δείξουν ότι είναι έτοιμοι.Αυτή τη βδομάδα είδα ότι και οι δύο παίκτες ήταν έτοιμοι πνευματικά οπότε μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και στην Ευρωλίγκα από εδώ και πέρα.

Τελικά όμως μονάχα πέντε παίκτες μπορούν να είναι στο παρκέ. Το ματς είναι 40 λεπτά, είναί πολύ δύσκολο να παίξεις με 12 παίκτες. Στο σύστημά μου θα παίζουν 9-10 παίκτες, αυτοί που θα βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση. Σε κάθε παιχνίδι αυτό μπορεί να αλλάζει, ενδέχεται κάποιος που δεν έπαιξε καθόλου απόψε να παίξουν 20-25 λεπτά στο Τελ Αβίβ. Σε κάθε παιχνίδι μπορούν να παίζουν 9-10 παίκτες και αυτό απόψε ήταν επιτυχημένο.»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος εκτός του σκοραρίσματος, είχε και πέντε τελικές πάσες για κανένα λάθος συγκεντρώντας 21 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Τρομερή βραδιά.