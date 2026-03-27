Παναθηναϊκός και Νεμάνια Νέντοβιτς έχουν χτίσει μία πολύ δυνατή σχέση, ακόμα και στο πέρασμα των χρόνων.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της 34ης αγωνιστικής για τη Μονακό στο ΟΑΚΑ και το Κλειστό των Ολυμπιακών εγκατάσεων, μία νοσταλγική θέρμη έπιασε τον Νεμάνια Νέντοβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ/φόργουορντ που επέστρεψε για μία ακόμα φορά στο Μαρούσι για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, πέρασε από τον διάδρομο που συνδέει τα αποδυτήρια με την κεντρική αρένα του Telekom Center Athens, εκεί που απεικονίζονται μεγάλες στιγμές και εμβληματικές μορφές της ιστορίας των «πρασίνων» και αποθανάτισε τη στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα ανέβασε στόρυ στο ίνσταγκραμ, χωρίς να γράψει κάτι. Άλλωστε είναι γνωστά τα συναισθήματα του ίδιου για τους «πράσινους» και τούμπαλιν.

Ο «Νέντο» φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού πριν την αναγέννηση, σε ποιο δύσκολα χρόνια. Πάλεψε γι’ αυτήν, ίδρωσε και παρότι έμειναν κάποιες σκιές με συγκεκριμένους ανθρώπους που βρίσκονταν τότε στην ομάδα, κανένας δεν κράτησε κακία. Παρά μόνο τις όμορφες αναμνήσεις τους.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έγινε αποδεκτός κάτω απο χειροκροτήματα και επευφημίες κατά την είσοδο της ομάδας από το Πριγκιπάτο, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε με σεβασμό και ευλαβικά το βίντεο που παίζει στο cube του ΟΑΚΑ με την ιστορία του «τριφυλιού», χειροκροτώντας μάλιστα στο τέλος.