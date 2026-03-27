Όλα δείχνουν ότι ένα τρομερό ρεκόρ του Τζέριαν Γκραντ θα λάβει «τέλος» στο Παναθηναϊκός – Μονακό (27/03, 21:15)!

Ο Παναθηναϊκός «παλεύει», ώστε να μην «μπλέξει» και να προκριθεί απευθείας στα Play Offs της Euroleague.

Μετά από ένα 3/3, οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στο Telekom Center Athens τη Μονακό (27/03, 21:15), σε ένα πολύ σημαντικό ματς.

Οι φιλοξενούμενοι θα έχουν δύο μεγάλες απουσίες, με τους Ντάνιελ Τάις και Μάικ Τζέιμς να είναι απών. Όμως, και ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει στο δυναμικό του, έναν πολύ κομβικό του παίκτη.

Ο Τζέριαν Γκραντ έχει ένα μικρό κάταγμα στο χέρι του και ο Εργκίν Αταμάν, τόνισε πως η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Η αλήθεια είναι πως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του Αμερικανού γκαρντ, αφού θα μιλάμε για μεγάλη έκπληξη. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, τότε θα μπει «στοπ» σε ένα τρομερό σερί!

Ο Γκραντ δείχνει το δεμένο του δάχτυλο – «Θα μείνει έξω για λίγο» Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ δημοσίευσε ένα Instagram Story στο οποίο φαίνεται ο παίκτης του Παναθηναϊκού να δείχνει το χτυπημένο του δάχτυλο!

Τζέριαν Γκραντ, ένα πραγματικό «ρομπότ»

Ο Τζέριαν Γκραντ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2023-24, όταν δηλαδή ήρθε και το ολικό restart.

Από τότε, αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες των «πρασίνων», κάνοντας πάρα πολλές φορές την «αθόρυβη» δουλειά.

Το πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του, μπορεί να το καταλάβει κανείς και από ένα μόνο γεγονός. Ο πρώην παίκτης του Προμηθέα, από την ημέρα που φόρεσε τα πράσινα δεν έχει χάσει ούτε έναν αγώνα σε επίπεδο Euroleague!

Κι όμως, αφού από όταν έγινε αθλητής του Παναθηναϊκού μετράει 115 ματς, στα οποία δεν είχε ούτε μία απουσία!

Μένει να φανεί, αν θα μπορέσει να «σφίξει» τα δόντια ξανά και να μην χαλάσει το τρομερό του κατόρθωμα και απέναντι στη Μονακό! Ακόμα και αν μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο…