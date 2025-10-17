Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει… αφήσει πίσω του την περασμένη σεζόν. Γεγονός, που φαίνεται και από τους αριθμούς του, καθώς «ξεπέρασε» ήδη τα περσινά «πεπραγμένα» του πριν καλά-καλά τελειώσει ο αγώνας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 94-95)!

Και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, νίκη για τον Ολυμπιακό! Ελάχιστοι θα ήταν αυτοί, που πίστευαν στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 94-95) πως οι «ερυθρόλευκοι» θα πάρουν τη νίκη στα τελευταία του λεπτά.

Στο ρολόι απέμεναν 03:21’ για τη λήξη του αγώνα και το σκορ ήταν 93-81 υπέρ των Ισραηλινών! Ωστόσο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μπόρεσε να «σβήσει» τη διαφορά και να πάρει το «διπλό»!

OLYMPIACOS WITH ONE OF THE WILDEST COMEBACKS YOU'LL SEE THIS SEASON 🤯 pic.twitter.com/soqHeJT4Za — BasketNews (@BasketNews_com) October 16, 2025

Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν, για ακόμα μια φορά τη φετινή σεζόν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Έλληνας γκαρντ, με καθαρό μυαλό βοήθησε τον Ολυμπιακό, τόσο εκτελεστικά, όσο και δημιουργικά.

Σε μία εμφάνιση, που απέδειξε ξανά, πως έχει… αφήσει οριστικά πίσω του την περασμένη σεζόν, πριν καλά-καλά ολοκληρώσει τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Ντόρσεϊ «ξεπέρασε» τον… Τάιλερ της περασμένης σεζόν

Η περασμένη σεζόν του 29χρονου σούτινγκ γκαρντ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχές, ενώ λίγα ήταν τα παιχνίδια που μπόρεσε να «ξεχωρίσει» στη Euroleague.

Ενδεικτικό αυτού, το ότι μέτρησε μόλις 66 πόντους, για 20 αναμετρήσεις στη διοργάνωση.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν, με τα όσα έκανε στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, για τη Stoiximan GBL, μιας και ήταν ένας από τους πιο καταλυτικούς μπασκετμπολίστες της σειράς.

Στο καλό του «πρόσωπο» έδωσε συνέχεια και με την Εθνική στο EuroBasket και μπήκε… φορτσάτος στη σεζόν με τον Ολυμπιακό!

Άλλωστε, μπόρεσε να «σβήσει» τα όσα έκανε στο εκτελεστικό κομμάτι, πριν καλά-καλά ολοκληρώσει πέντε αγωνιστικές!

Τάιλερ Ντόρσεϊ τώρα αρχίζω και θυμάμαι Το πρόσωπό του έλαμψε ξανά. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε το όπλο του και άνοιξε τον δρόμο της Εθνικής ομάδας ενόψει Ρίγας.

Τι εννοούμε με αυτό; Στο πρώτο του καλάθι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 94-95) «ξεπέρασε» τους συνολικούς του πόντους της περασμένης σεζόν!

Κι όμως, πριν την αναμέτρηση με τους Ισραηλινούς ήταν στην «ισοπαλία», καθώς είχε 66. Όμως, μετά από τους 18, που προσέθεσε έφτασε τους 84 σε πέντε αγώνες και… άφησε μία και καλή την περσινή κακή του «παρένθεση»!