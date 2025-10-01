Ήταν να μην πάρει μπρος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που το έχει πιάσει στην αρχή της σεζόν από εκεί που το άφησε στους Τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Για την ακρίβεια, η επαφή δεν διακόπηκε ποτέ εξαιτίας της Εθνικής ομάδας.

Ο ομογενής γκαρντ διαθέτει σπάνια χαρακτηριστικά όχι μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά και οποιαδήποτε ομάδα της Euroleague σε αυτό το επίπεδο. Και κυρίως την εκτέλεση μετά από ντρίμπλα που τόσο έχει λείψει από τους Πειραιώτες. Ενέργεια που διαθέτει σε πληθώρα στο ρεπερτόριό του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο πρώην ΝΒΑερ πέρασε δύσκολα πνευματικά και ψυχολογικά την περασμένη σεζόν με οικογενειακά θέματα που τον απασχολούσαν, τα οποία φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω του. Πώς; Συνειδητοποίησε πως το μπάσκετ δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτήν την ζωή όπως δήλωσε μετά το σπουδαίο διπλό στη Βιτόρια με περίσια ειλικρίνεια και απελευθερώθηκε. «Νιώθω σαν να ήμουν σε άδεια δυο χρόνια», είπε δίχως να κρύψει το πόσο πολύ του λείπει ο γιος του… «Είναι η ζωή μου», είπε ο γεννηθείς το 1996 στην Πασαντένα της Καλιφόρνισα, άσος.

Τρία επίσημα ματς με τον Ολυμπιακό, τρεις φορές διψήφιος και βασικός. Με τα μαλλιά λυτά φυσικά, αφού συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο Ντόρσεϊ στο παρκέ της «Fernando Buesa Arena» είχε υπερδιπλάσιο χρόνο από τον περσινό του μέσο όρο (10’07”), σημειώνοντας σε ένα παιχνίδι σχεδόν το 1/3 των περσινών του πόντων στη Euroleague (20 Vs Μπασκόνια, 66 πέρυσι όλη τη σεζόν).

Παρότι δεν συνέχισε το εντυπωσιακό του σερί έξω από τα 6,75μ. (2/8 κόντρα στους Βάσκους αν και ξεκίνησε με 2/4), ο Ντόρσεϊ πήρε περισσότερες μπάλες (14 εντός παιδιάς) από τον Εβάν Φουρνιέ, πλησιάζοντας τις εκτελέσεις του Σάσα Βεζένκοφ.

Το φύλλο της στατιστικής έγραψε 21 πόντους με 3 ασίστ και 4 ριμπάουντ, επιστρέφοντας στις 20άρες με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά από τρία και πλέον χρόνια, όσον αφορά τη Euroleague. Καθώς την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η συμμετοχή του ήταν περιοροσμένη καθώς και η συνεισφορά του.

Ήταν 25η Μαρτίου του 2022 όταν ο Ντόρσεϊ εκτέλεσε την Βιλερμπάν με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ στη Γαλλία. 20+ πόντους είχε και στο Game 2 με την Μονακό πριν από 1μιση χρόνο, φορώντας τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε. Σειρά που έκρινε ο Νικ Καλάθης (στη Φενέρ και εκείνος τότε) με ένα τρίποντό του.

Στους Τούρκους άνηκε όταν είχε «γράψει» και μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής από τα 32’13” που είχε με την Μπασκόνια στην πρεμιέρα των Πειραιωτών. Σεζόν 2022-23, ο ομογενής γκαρντ επέστρεψε στην Ευρώπη μετά την νέα του απόπειρα στο ΝΒΑ και χρειάστηκε να μείνει κοντά στα 35′ στο παρκέ απέναντι σε Ερ. Αστέρα και Εφές για να προλάβει η Φενέρμπαχτσε του Ιτούδη το… τρένο τότε των playoffs. Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας της Euroleague, πριν βγάλει το… λάδι στον Ολυμπιακό για να περάσει στο Final-4 του Κάουνας.