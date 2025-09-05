Το πρόσωπό του έλαμψε ξανά. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε το όπλο του και άνοιξε τον δρόμο της Εθνικής ομάδας ενόψει Ρίγας.

Κρύο αίμα, παγωμένο κυλούσε στις φλέβες του Τάιλερ Ντόρσεϊ ένα βράδυ Πέμπτης στη Λεμεσό, πριν η Εθνική ομάδα αποχαιρετήσει με το μάξιμουμ το «νησί της Αφροδίτης» για να κυνηγήσει αυτό που χρόνια τώρα ψελίζει.

Η «γαλανόλευκη» δεν ξόρκισε δα και κανένα φάντασμα με την νίκη-πρωτιά κόντρα στο… σκιάχτρο της Ισπανίας που θα πρέπει να φτιάξει το δικό της αφήγημα χωρίς τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Στη ρωγμή του χρόνου, το κλείσιμου ενός κύκλου που φέρνει αυτόματα και τη γέννηση ενός άλλου.

Έχει πολύ δρόμο ακόμα να διαβεί μέχρι οι φανέλες με το «Espana» να μην προκαλούν ταραχή ανεξαρτήτως του τι κρύβεται από μέσα. Είναι βίωμα, ιστορία χρόνων. Και ως γνωστόν για να ελευθερωθεί από τα…. μάγια, χρειάζεται συνέχεια. Συνέπεια.

Το πρώτο βήμα ωστόσο έγινε σε κυπριακό έδαφος και δεν ταιριάζει η αγαπημένη των Ελλήνων μεμψιμοιρία. Όχι τώρα, όχι επί τω έργω. Ο Βασίλης Σπανούλης καλείται να μεταδόσει το winning mentality που τον συντρόφευε ως παίκτη καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του και το οποίο τον έκανε θρύλο, σε αθλητές πιο εύθραστους πνευματικά. Και ένας τέτοιος είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο νατουραλιζέ της Εθνικής ομάδας που πήρε το… όπλο του απέναντι στους Ίβηρες για να πάρει το αίμα του πίσω για το Βερολίνο. Για μία δεύτερη ευκαιρία.

«Το απολαμβάνω με τον Σπανούλη. Ήταν μία υπέροχη εβδομάδα εδώ μαζί του, έχουμε τρομερή σχέση και ανυπομονώ να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον», δήλωσε ορθά κοφτά ο γκαρντ του Ολυμπιακού που σταματάει στη μεικτή ζώνη για δηλώσεις μετά από κάθε αγώνα. Ποιος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες ήταν στο… μάτι του κυκλώνα.

Το χαρτί όμως έχει γυρίσει. Ο ελεύθερος σκοπευτής της Εθνικής ομάδας που ευστόχησε στα 6 από τα 12 συνολικά «γαλανόλευκα» τρίποντα για το 48% της Επίσημης Αγαπημένης απέναντι στον μεγάλο της μπελά διαχρονικά, είναι άλλος άνθρωπος. Και συνεπώς άλλος παίκτης.

Tyler Dorsey on a mission for Greece!



🇬🇷🔥 4/5 3PM | 1st Q #EuroBasket pic.twitter.com/5MtFCSGzfy — EuroLeague (@EuroLeague) September 4, 2025

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει επενδύσει πάνω του, πρώτα από όλα στον ψυχολογικό τομέα. Έχει φροντίσει, εκείνος και οι βοηθοί του να καταστήσουν σαφές στον Τάιλερ Ντόρσεϊ πόσο σημαντικός είναι για την πορεία της Εθνικής ομάδας αυτό το καλοκαίρι και αυτήν την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, ο ομογενής γκαρντ την έχει ανταποδώσει.

Με πρωτοφανή συνέπεια στην άμυνα στο μεγαλύτερο κομμάτι όπου κυνηγά τους αντιπάλους του και ελευθερία στο επιθετικό σκέλος, ο πρώην ΝΒΑερ κάνει το… κομμάτι του και χαίρεται. Όταν το παιχνίδι του δώσει σουτ, εκείνος θα τα πάρει. Βούτυρο στο ψωμί του. Και έχει υπάρξει επιπόλαιος όπως το αχρείαστο φάουλ στο 1,5” πάνω στον Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι που έδωσε μία ελπίδα στην Ισπανία. Ατόπημα από υπερβάλλοντα ζήλο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει μπει στο πετσί του ρόλου και «πυροβολά» ασύστολα. Επωφελείται συχνά πυκνά από τις κλειστές αντίπαλες άμυνες εξαιτίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τιμωρεί. Απαλαγμένος από δεσμά.

Προς επίρρωση των παραπάνω, ο Καλιφορνέζος ήταν εκείνος που ευστόχησε στα περισσότερα τρίποντα στην πρώτη φάση του EuroBasket 2025, πιο πάνω από κορυφαίους του είδους. Ο άσος της Εθνικής ομάδας και πιο σεσημασμένος της σουτέρ, έβαλε 18 από τα 37 σουτ που εκτέλεσε συνολικά πίσω από τα 6,75μ. για το πολύ υψηλό 48,7%.

Από 15 εύστοχα είχαν οι Αντρέας Ομπστ (15/28), Τσέντι Όσμαν (15/29), Τζόρνταν Λόιντ (15/31) και Λούκα Ντόντσιτς (15/51). Απόλυτα καταλυτικός και κομβικός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για την Εθνική ομάδα, δίνει τις δικές του απαντήσεις. Ευχαριστιέται το παιχνίδι, το απολαμβάνει. Όπως λένε και τα εμβληματικά «Ξύλινα Σπαθιά», τώρα αρχίζει και θυμάται.

Όποια κι αν είναι η κατάληξη του καλοκαιριού, η Εθνική ομάδα και ο Ολυμπιακός με τη σωστή αξιοποίηση, έχει κερδίσει έναν παίκτη επιπέδου. «Πόσες φορές θα στρίψει αυτή η σφαίρα, ώσπου ν’ αρχίσω πια να σε εμπιστεύομαι, ώσπου να πάψω να φοβάμαι. Μου είχες πει πως θα ‘ρθει κάποια μέρα, που όμτι αντικρίζω θα το ερωτεύομαι. Τώρα αρχίζω και θυμάμαι.»