Ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός απέκτησε σάρκα και οστά. Η τελευταία εβδομάδα του νέου έτους «ξημέρωσε» με την άφιξη του Κόρι Τζόσεφ που μπήκε μάλλον απρόσμενα και ξαφνικά στη ζωή των φίλων του Ολυμπιακού.
Το πρωί της Δευτέρας (26/1) ο Τζόσεφ έφτασε στην Αθήνα και έφερε μαζί του την κακοκαιρία, παρότι ιδιαίτερα ευδιάθετος και ανυπόμονος. Περίμενε άλλωστε έναν μήνα και βάλε για να συστηθεί στον κόσμο της Euroleague, κάτι που θα συμβεί κρίνοντας από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Το «μαθητούδι» του Γκεεγκ Πόποβιτς που έδειξε ενήμερος για την ιστορία και τους πολύ υψηλούς στόχους της ομάδας του μεγάλου Λιμανιού, έχει να παίξει σε επίσημο παιχνίδι από τα περσινά playoffs. Παρότι δεδομένα του λείπει αγωνιστικός ρυθμός, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Πειραιά έκανε κανονικά προπονήσεις στο Μονακό για ένα διάστημα αφού επρόκειτο να ντεμπουτάρει στην Ευρωλίγκα με τους Μονεγάσκους του Βασίλη Σπανούλη.
Παρόλα αυτά η τιμωρία της φιναλίστ της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, άλλαξε το σκηνικό για τον Κόρι Τζόσεφ που αισιθάνεται… ρούκι στην τοποθεσία Πειραιάς. Αυτό άλλωστε δήλωσε από την αίθουσα αφίξεων του Ελ. Βενιζέλους στα media.
Κάθε άλλο παρά τέτοιος δεν είναι φυσικά, στις μεγάλες και κεντρικές σκηνές. Κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερη εισροή «περπατημένων» και «μπαρουτοκαπνισμένων» στο ΝΒΑ παικτών που παίρνουν την απόφαση να περάσουν τον Ατλαντικό για χατίρι κάποιας ομάδας της Ευρωλίγκα και όχι μόνο.
Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε συμβεί με τους Μόντε Μόρις, Κάμερον Πέιν, Κένεθ Φαρίντ και όχι μόνο που ακολούθησαν έναν δρόμο που χάραξαν άλλοι διακεκδιμένοι αθλητές στο παρελθόν.
Το Ole.gr έψαξε και βρήκε τους νυν παίκτες της Euroleague με τη μεγαλύτερη εμπειρία στον «θαυμαστό κόσμο» και τα πρωτεία, με διαφορά από τον επόμενο, έχει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών. Στον Ολυμπιακό (Φουρνιέ) βρίσκεται και ακόλουθός του που… έσερνε μέχρι πρότινος τον χορό παρά το μεγάλο καλοκαιρινό «κύμα». Ένας άλλος «ερυθρόλευκους» συμπληρώνει την δεκάδα ενώ τρεις παίκτες στο εν λόγω Top-10 έχει και ο Παναθηναϊκός αφού Φαρίντ, Όσμαν και Χολμς γνωρίζουν πολύ καλά τι εστί ΝΒΑ.
Αναλυτικότερα οι 10 παίκτες που ανήκουν στη Euroleague της περιόδου 2025-26, βρίσκονται στους κόλπους της και έχουν τα περισσότερα παιχνίδια στον «μαγικό κόσμο» συνολικά (κανονική περίοδος και post season).
Κόρι Τζόσεφ – 953 ματς
Εβάν Φουρνιέ – 723 ματς
Άλεκ Λεν – 704 ματς
Τρέι Λάιλς – 662 ματς
Κάμερον Πέιν – 549 ματς
Ντάβις Μπέρταντς – 520 ματς
Κενεθ Φαρίντ – 496 ματς
Τσέντι Όσμαν – 495 ματς
Ρισόν Χολμς – 492 ματς
Μόντε Μόρις – 483 ματς