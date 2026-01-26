Ο Κόρι Τζόσεφ πάτησε Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού που πλέον κάνει το… ένα-δύο στους NBAers της Euroleague.

Ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός απέκτησε σάρκα και οστά. Η τελευταία εβδομάδα του νέου έτους «ξημέρωσε» με την άφιξη του Κόρι Τζόσεφ που μπήκε μάλλον απρόσμενα και ξαφνικά στη ζωή των φίλων του Ολυμπιακού.

Το πρωί της Δευτέρας (26/1) ο Τζόσεφ έφτασε στην Αθήνα και έφερε μαζί του την κακοκαιρία, παρότι ιδιαίτερα ευδιάθετος και ανυπόμονος. Περίμενε άλλωστε έναν μήνα και βάλε για να συστηθεί στον κόσμο της Euroleague, κάτι που θα συμβεί κρίνοντας από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Το «μαθητούδι» του Γκεεγκ Πόποβιτς που έδειξε ενήμερος για την ιστορία και τους πολύ υψηλούς στόχους της ομάδας του μεγάλου Λιμανιού, έχει να παίξει σε επίσημο παιχνίδι από τα περσινά playoffs. Παρότι δεδομένα του λείπει αγωνιστικός ρυθμός, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Πειραιά έκανε κανονικά προπονήσεις στο Μονακό για ένα διάστημα αφού επρόκειτο να ντεμπουτάρει στην Ευρωλίγκα με τους Μονεγάσκους του Βασίλη Σπανούλη.

Παρόλα αυτά η τιμωρία της φιναλίστ της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, άλλαξε το σκηνικό για τον Κόρι Τζόσεφ που αισιθάνεται… ρούκι στην τοποθεσία Πειραιάς. Αυτό άλλωστε δήλωσε από την αίθουσα αφίξεων του Ελ. Βενιζέλους στα media.

Κάθε άλλο παρά τέτοιος δεν είναι φυσικά, στις μεγάλες και κεντρικές σκηνές. Κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερη εισροή «περπατημένων» και «μπαρουτοκαπνισμένων» στο ΝΒΑ παικτών που παίρνουν την απόφαση να περάσουν τον Ατλαντικό για χατίρι κάποιας ομάδας της Ευρωλίγκα και όχι μόνο.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε συμβεί με τους Μόντε Μόρις, Κάμερον Πέιν, Κένεθ Φαρίντ και όχι μόνο που ακολούθησαν έναν δρόμο που χάραξαν άλλοι διακεκδιμένοι αθλητές στο παρελθόν.

Το Ole.gr έψαξε και βρήκε τους νυν παίκτες της Euroleague με τη μεγαλύτερη εμπειρία στον «θαυμαστό κόσμο» και τα πρωτεία, με διαφορά από τον επόμενο, έχει το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών. Στον Ολυμπιακό (Φουρνιέ) βρίσκεται και ακόλουθός του που… έσερνε μέχρι πρότινος τον χορό παρά το μεγάλο καλοκαιρινό «κύμα». Ένας άλλος «ερυθρόλευκους» συμπληρώνει την δεκάδα ενώ τρεις παίκτες στο εν λόγω Top-10 έχει και ο Παναθηναϊκός αφού Φαρίντ, Όσμαν και Χολμς γνωρίζουν πολύ καλά τι εστί ΝΒΑ.

Η συγκυρία που εδραίωσε τον Κόρι Τζόζεφ στο NBA με τις… ευλογίες του Γκρεγκ Πόποβιτς Μία αλληλουχία συμβάντων στα «σπιρούνια» το μακρινό 2013, υπήρξε η αφορμή για να καθιερωθεί ο Κόρι Τζόζεφ στο NBA με την συμβολή του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Αναλυτικότερα οι 10 παίκτες που ανήκουν στη Euroleague της περιόδου 2025-26, βρίσκονται στους κόλπους της και έχουν τα περισσότερα παιχνίδια στον «μαγικό κόσμο» συνολικά (κανονική περίοδος και post season).

Κόρι Τζόσεφ – 953 ματς

Εβάν Φουρνιέ – 723 ματς

Άλεκ Λεν – 704 ματς

Τρέι Λάιλς – 662 ματς

Κάμερον Πέιν – 549 ματς

Ντάβις Μπέρταντς – 520 ματς

Κενεθ Φαρίντ – 496 ματς

Τσέντι Όσμαν – 495 ματς

Ρισόν Χολμς – 492 ματς

Μόντε Μόρις – 483 ματς