Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε με εγκωμιαστικά σχόλια για τον Μόουζες Ράιτ, εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις.

Το εγκώμιο του Μόουζες Ράιτ «έπλεξε» ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη media day του Ολυμπιακού, την Τρίτη (11/11).

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τη Ζαλγκίρις (12/11, 21:15), στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, αναζητώντας την 7η νίκη τους στη φετινή διοργάνωση.

Οι Λιθουανοί, αυτή τη στιγμή, είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και έχουν δείξει πως αποτελούν ένα αξιόμαχο σύνολο.

Ο Έλληνας τεχνικός, ερωτηθείς για την εξέλιξη του Μόουζες Ράιτ, έδειξε πως πίστευε απόλυτα πως μπορούσε να είναι εκ των πρωταγωνιστών της Ζαλγκίρις.

«Ναι, 100% την περίμενα. Έχει μεγάλη επιθετική ικανότητα. Αν μείνει στο παιχνίδι 15-20 λεπτά θα έχει 15 πόντους χωρίς να το καταλάβεις. Έχει πολύ καλή ισορροπία στο πώς εκτελεί. Χαιρόμαστε πολύ με την εξέλιξή του.

Είναι ο βασικός σέντερ και σε εμάς δεν μπορούσε να το βρει αυτό. Είχε κάποια προβλήματα υγείας πέρσι που τον ταλαιπώρησαν. Όλοι εδώ πέρα τον αγαπάμε και έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του, χαιρόμαστε πολύ παίζει καλά εκεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού, μιλώντας για τον Ράιτ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Σίγουρα να περιμένετε ένα παιχνίδι που θα πάει σε πολλές επαφές, θα έχει physicality. Έτσι θα είναι το παιχνίδι γιατί έτσι επιβάλλει να παίξεις η Ζάλγκιρις. Αν δεν ακολουθήσεις αυτό, θα έχεις πρόβλημα».

Για τον Έβανς: «Καταρχήν δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω. Πίστευα ότι πιο προοδευτικά που μπορούμε να πάμε είναι να παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Προμηθέα και την ερχόμενη εβδομάδα να παίξει Euroleague αλλά ατυχώς για μας ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο και για αυτό δεν έπαιξε καθόλου μετά από το πρώτο διάστημα στο ματς στο πρωτάθλημα και είναι έξω για αύριο οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα.

Αναλόγως το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Σας είπα ότι γενικά είχα σκοπό να μην είναι αλλά λόγω ανάγκης θα είναι. Εννοείται ότι νιώθει ευχαριστημένος και χαρούμενος από το ντεμπούτο του. Δεν είναι πάντως ότι πατήσαμε ένα κουμπί, ακόμα χρειάζεται μία πρόοδος, το πώς παίζει, το πώς προπονείται, το πώς αποφεύγει άσχημα πράγματα.

Είμαστε αισιόδοξοι, έχει κάνει καλή δουλειά και είναι ικανό μέλος της ομάδας».

Για τον Φρανσίσκο: «Έχει μεγάλη επίδραση. Είναι ο βασικός playmaker, έχει εκτέλεση και δημιουργία, παίζει με μεγάλη ταχύτητα, παίζει με αυτοπεποίθηση. Θέλει να αμυνθείς καλά απέναντί του, να είσαι συστηματικός και συνεπής. Ακόμα και αν βρει τις φάσεις και σκοράρει πρέπει να συνεχίσεις να εφαρμόζεις το πλάνο. Προφανώς στις μεγάλες νίκες που έκαναν είχε σημαντική επιρροή».