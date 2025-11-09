Απίστευτη αλληλουχία ενεργειών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον κόσμο του Ολυμπιακού και τον Κίναν Έβανς.

Αυτό το μεσημέρι, αυτήν την ώρα, αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές την περίμεναν με ανυπομονησία εδώ και καιρό. Τόσο ο κόσμος του Ολυμπιακού όσο φυσικά και ο Κίναν Έβανς.

Έπειτα από 532 ημέρες αναμονής και αποχής, ο απόφοιτος του Τέξας Τεκ γύρισε στην αγωνιστική δράση και έγραψε στο πρώτο ημίχρονο με την Καρδίτσα, τα πρώτα του «ερυθρόλευκα» – επίσημα – λεπτά συμμετοχής.

Μετά τα δύο φιλικά προετοιμασίας που έδωσε μία πρώτη αίσθηση, ο Κίναν Έβανς όπως αναμενόταν, έπαιξε για πρώτη φορά μπροστά στο φίλαθλο κοινό των Πειραιωτών. Και δίχως περιστροφές και δισταγμούς, πήρε αμέσως την προσπάθεια και δικαιώθηκε.

Αναμονή τέλος για Κίναν Έβανς: Από πότε έχει να πατήσει παρκέ; Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Κίναν Έβανς με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, αναμένεται να συμβεί το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στο ΣΕΦ και τον αγώνα με την Καρδίτσα.

Step back τρίποντο και… μέσα για να κάνει το 27-21, στα πρώτα δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου. Στην πρώτη του ενέργεια ουσιαστικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Όπως ήταν λογικό, άπαντες ξέσπασαν. Σαν να ακούστηκε ένα μακρόσυρτο «επιτέλους». Από τους συμπαίκτες του στον πάγκο, μέχρι τους φιλάθλους στις court seats και την εξέδρα. Κάποιους μάλιστα έπιασε η κάμερα της ΕΡΤ να κάνουν και τον… σταυρό τους. Για να μην ματιάσουν τον χιλιοταλαιπωρημένο Αμερικανό γκαρντ που έμεινε τόσους μήνες εκτός δράσης.

Ο Κίναν Έβανς θα βρει χρόνο σταδιακά στο ροτέισον των πρωταθλητών Ελλάδας μέσω του πρωταθλήματος, αναλαμβάνοντας κάθε παιχνίδι που περνά όλο και μεγαλύτερες ευθύνες και απαιτήσεις. Με πρωταρχικό στόχο βέβαια την υγεία του και την ψυχολογική του ανάταση και αυτοπεποίθηση.

Τελικώς ο Κίναν Έβανς πήρε… φωτιά στο δεύτερο μέρος, ολοκληρώνοντας το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες διψήφιος. Το κοντέρ έγραψε 15 πόντους με 5/6 σουτ και 5 ασίστ για ένα μόλις λάθος, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις για την ετοιμότητά του. Αλλά και γεμίζοντας άπαντες με υποσχέσεις για το (εγγύς) μέλλον. Η ποιότητά του άλλωστε είναι εγνωσμένη και δεδομένη.