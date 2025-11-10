Ο Κίναν Έβανς επέστρεψε μετά από πολύμηνη απουσία και σκόρπισε χαμόγελα άπαντες στον Ολυμπιακό. Πολλώ δε μάλλον το μέσα του.

Ο επιμένων στο τέλος επιβραβεύεται, νικά. Έστω κι αν περάσει από φορτούνες από… χίλια κύμματα, θα δει τους κόπους του και την άρνηση στην παραίτηση να γίνεται ανάμνηση. Και σε αυτόν τον δρόμο βρίσκεται ξανά, για μία ακόμα φορά, ο Κίναν Έβανς.

Ο Ολυμπιακός έκανε το μεσημέρι της Κυριακής – ώρα που πλέον έχει καθιερώσει για τις εντός έδρας αναμετρήσεις του – το 6/6 για τη Stoiximan GBL και συνέχισε να «χτίζει» ψυχολογία και το παιχνίδι του, με θετικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Άλλωστε, είναι καλύτερο να μαθαίνεις χωρίς να πονάς – βαθμολογικά – από το να πρέπει να μάθεις, λαβωμένος.

Η είδηση της ημέρας φυσικά ήταν το come back στη δράση μετά από 533 (!) ημέρες για τον Κίναν Έβανς, τον οποίο περίμενε και στήριξε τόσους μήνες ο οργανισμός. Ένα ντεμπούτο που άργησε για να έρθει χωρίς ρίσκο, όντας απόλυτα υγιής.

Ο Κίναν Έβανς – μπολιασμένος με το αθλητικό DNA από μικρός όντας γόνος αθλητών και μάλιστα Ολυμπιονίκη στο άλμα εις ύψος – είχε πάρει μια τρομάρα σαν παιδί. Φοβόταν τα άλματα “Δοκίμασα μερικά αγωνίσματα όπως τα 100 μέτρα μία φορά και τα εμπόδια άλλη μία, ωστόσο δεν τα ένιωσα δικά μου. Δοκίμασα και το άλμα εις μήκος για διασκέδαση όταν κάποιος έλειπε και ο προπονητής μου ζήτησε να τον αναπληρώσω. Δοκίμασα και το άλμα επί κοντώ. Αυτό ήταν ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα. Το άφησα” είχε πει κάποτε για τις απόπειρές του.

Τελικά το μπάσκετ – στον κόσμο του οποίου τον έβαλε η μητέρα του – την οποία παρακολουθούσε να παίζει, ήταν αυτό που τον κέρδισε.

Τα εμπόδια στην καριέρα του και οι αναποδιές – με δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς να τον ρίχνουν – δεν έλειψαν. Ο Κίναν Έβανς όμως έπεσε και κατάφερε να σηκωθεί. Ξανά για δεύτερη φορά. Η ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι τον Γενάρη του 2023 δεν τον έκανε να… φρενάρει και να γίνει διστακτικός. Το δύσκολο μετά από τέτοιες καταστάσεις δεν είναι μονάχα η σωματική επάνοδος η οποία αργά ή γρήγορα θα έρθει. Αλλά και η ψυχολογική ανάταση. Η εγκατάλειψη της ιδέας, του φόβου. Κάτι που «φωτογραφήθηκε» και στα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την πρώτη «ερυθρόλευκη» συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι του Κίναν Έβανς.

«Αυτή η διαδικασία με τον Κίναν έχει περάσει από πολλά στάδια. Για μεγάλο διάστημα ήταν ασθενής όχι αθλητής, το να νιώσεις ξανά αθλητής είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Φέτος περιμέναμε να παίξει. Ο τραυματισμός του ήταν πολύ δύσκολος συν την υποτροπή στο άλλο πόδι τον πήγε πίσω και ήταν χάλια ψυχολογικά. Χαίρομαι που χαμογελάει πάλι. Είναι σημαντικό να μας δώσει την ποιότητά του, ωστόσο χρειάζεται ρυθμό», σημείωσε ο Έλληνας τεχνικός που προτίθεται να του τον δώσει μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος. Για να νιώσει ξανά ότι… πετάει.

Τα πρώτα δείγματα

Η ανυπομονησία στο φίλαθλο κοινό, το προπονητικό τιμ, το ιατρικό αλλά και τον ίδιο τον παίκτη το μεσημέρι της Κυριακής, ήταν μεγάλη. Όλοι ήθελαν να δουν, περίμεναν, αναρρωτιόντουσαν την κατάσταση στην οποία θα εμφανιστεί ο Κίναν Έβανς. Και σίγουρα παρουσιάστηκε – επιθετικά τουλάχιστον – σε πολύ καλύτερη μοίρα απ’ ότι θα περίμεναν.

Ο Μπαρτζώκας έδωσε στον Έβανς σπαστά χρόνο συμμετοχής και εκείνος τελείωσε τον αγώνα κόντρα στους Θεσσαλούς με 15 πόντους, πέντε ασίστ και ένα μόλις λάθος. Κέρδισε επάξια το χειροκρότημα, ένιωσε την ζεστή αγκαλιά. Και γέμισε κάθε πτυχή του «ερυθρόλευκου» οργανισμού με υποσχέσεις για την προσφορά του.

Ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζώκας δεν περίμεναν απλά μία αλυσίδα του συνόλου να γυρίσει. Αλλά έναν παίκτη που πίστευαν και πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στο Λιμάνι. Βάσει της εικόνας τουλάχιστον που είχαν για εκείνον πριν… θρυματτίσει το δεξί του γόνατο.

Ο Κίναν Έβανς διαθέτει στο ρεπερτόριό του στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν σε απόθεμα γενικότερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ειδικότερα στον Ολυμπιακό. Για την ακρίβεια, σπανίζουν. Αναζητούνται με το κυάλι.

«Έχει πολύ καλό διάβασμα και είναι καλός στο κάθετο παιχνίδι, το οποίο αυτό του έλειπε. Αν αμυντικά μπορεί να μαρκάρει το ίδιο καλά όπως και στην επίθεση, θα είναι έτοιμος να παίξει και στην Ευρωλίγκα.» Κάπως έτσι κατέληξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφερόμενος στον Κίναν Έβανς. Και έχει δίκιο. Το αν θα μπορούσε να αναζητήσει και να βρει κάπου αλλού τα στοιχεία αυτά, είναι μία άλλη ιστορία. Άτοπη αυτή τη στιγμή αφού ανεβάζει στροφές και μοιάζει έτοιμος ο απόφοιτος του Τέξας Τεκ να προσφέρει.

Από το ντεμπούτο του κιόλας, ο Κίναν Έβανς φανέρωσε στοιχεία που λείπουν από τους πρωταθλητές Ελλάδας και μοιάζει ως ο πρώτος υποψήφιος για να τους τα δώσει. Αφενός η ικανότητά του να σουτάρει με συνέπεια μετά από ντρίμπλα, όπως έδειξε ευθύς εξ’ αρχής με την τρίποντη «βόμβα» του – με την οποία και άνοιξε λογαριασμό – και η οποία έκανε τον κόσμο του Ολυμπιακού να κάνει τον… σταυρό του.

Στοιχείο που έχει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ακόμα λιγότερο ο Εβάν Φουρνιέ. Κανένας του όμως δεν μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα ΚΑΙ τον ρόλο του χειριστή όπως συμβαίνει με τον Κίναν Έβανς.

Ένας πόιντ γκαρντ που σουτάρει, που μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του, που παίζει κάθετα, χωρίς όμως να τραβάει καταστάσεις από τα… μαλλιά.

Αφετέρου και ακόμα πιο δυσεύρετο στον Ολυμπιακό, η ικανότητά του να δημιουργεί «ρήγματα» στην αντίπαλη άμυνα, όντας μία μόνιμη και διαρκής απειλή που δεν ξέρεις πως μπορεί να σε τιμωρήσει.

Στο σύστημα του (κανονικού) Ολυμπιακού με τη διαρκή κίνηση και τη motion εκτέλεση της επίθεσης, ο Κίναν Έβανς όπως έδειξε μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις μετά το PnR. Να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής (έβαλε τρία τέτοια καλάθια χωρίς να αστοχήσει), να δώσει το σωστό ρυθμό, να προσφέρει ηρεμία όπου χρειάζεται και ένταση όπου απαιτείται στο παιχνίδι των Πειραιωτών.

Είναι τα κάτι λιγότερα από 20′ (19’20” για την ακρίβεια) ασφαλή δείγματα γραφής; Όχι βέβαια. Είναι η συμπαθέστατη Καρδίτσα αντιπροσωπευτική αντίπαλος των στόχων του Ολυμπιακού που κυνηγά; Όχι! Παρόλα αυτά, οι πρώτες εικόνες του Κίναν Έβανς με την «ερυρόλευκη» φανέλα, είναι πέρα για πέρα ελπιδοφόρες.