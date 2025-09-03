Ο Βασίλης Σπανούλης «αποκάλυψε» τα «πρέπει» της Εθνικής Ελλάδας για το ματς με την Ισπανία (04/09, 21:30), ενώ μετέδωσε και χαρμόσυνα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

H Εθνική Ελλάδας κάνει τη δικιά της προετοιμασία εν όψει του σπουδαίου αγώνα απέναντι στην Ισπανία (04/09, 21:30).

Η «γαλανόλευκη» ελπίζει σε ένα θετικό αποτέλεσμα, που αυτόματα θα της δώσει και την 1η θέση στον όμιλο.

Γεγονός, πολύ σημαντικό, για τις διασταυρώσεις στη συνέχεια του EuroBasket. Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε για τα «πρέπει» της «γαλανόλευκης», απέναντι στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, τόνισε πως θα χρειαστεί να είναι καλύτερη μέσα στη ρακέτα και να κάνει καλύτερη δουλειά στον τομέα των ριμπάουντ.

Την ίδια ώρα, αποκάλυψε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά την απουσία του κόντρα στη Βοσνία (02/09, 77-80) είναι και πάλι στη διάθεση της «επίσημης αγαπημένης»!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Σε ένα τουρνουά δεν υπάρχει μία ομάδα που να πάει τρένο. Ούτε η Ελλάδα πήγε ποτέ αήττητη. Ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Κάπου περιμέναμε να έρθει ένα κακό παιχνίδι. Πολλές φορές μία ήττα στη φάση των ομίλων είναι καλύτερη από το να την κάνεις αργότερα».

Για το αν είναι τελικός το ματς με την Ισπανία:

«Τελικός δεν είναι, γιατί άμα χάσουμε δεν αποκλειόμαστε. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, που θέλουμε να κερδίσουμε. Όπως ήταν σημαντική και η πρεμιέρα. Θα είναι όλα τα παιδιά έτοιμα».

Για τον τομέα των ριμπάουντ:

«Πιστεύω ότι η Ισπανία ούτε εκείνη κάνει καλή δουλειά στα ριμπάουντ. Η ομάδα μας πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά. Πρέπει να είμαστε καλύτερα μέσα στη ρακέτα. Πρέπει κι εγώ να βρω τον τρόπο με τις περιστροφές και τον τρόπο που αμυνόμαστε να έχω πιο πολλά παιδιά μέσα στη ρακέτα. Εμπιστεύομαι τα παιδιά».

Για την Ισπανία:

«Είναι μία ανανεωμένη ομάδα. Έχουν σαν κινητήριο μοχλό τον Αλδάμα και τον Μπριθουέλα. Έχουν τον Μπίλι Ερνανγνκόμεθ στη ρακέτα. Έχουν έμπειρα παιδιά, όπως ο Χουάντσο. Έχουν δύο 19χρονους στη θέση του πλέι μέικερ. Είναι μία ομάδα που πάντα έχει φανέλα. Η Εθνική Ισπανίας είναι Εθνική Ισπανίας”.

Για το αν κοιτάζει τον όμιλο του Κατόβιτσε:

«Το μόνο που κοιτάω είναι ο εαυτός μας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα”.

Για το ότι το ματς είναι τελικός για την Ισπανία:

«Δεν με ενδιαφέρει το πώς σκέφτεται η Ισπανία. Δεν είναι τελικός για εμάς που κρίνει αν θα προκριθούμε ή όχι. Θέλουμε να τερματίσουμε με νίκη στον όμιλο».

Για το ματς με τη Βοσνία:

«Αναλύσαμε το παιχνίδι, είδαμε τι δεν κάναμε καλά. Δεν υπάρχει κανείς αλάνθαστος, αλλά υπάρχει το να βλέπεις τα λάθη σου, να βελτιώνεσαι».

Για το ότι δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης σε εκείνο το ματς:

«Το πρωί μιλήσαμε με τον Γιάννη αποφασίσαμε αυτό το πράγμα για το καλό το δικό του. Ο Γιάννης είναι έτοιμος. Πρέπει να σκεφτόμαστε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γιατί έχουμε τους δικούς μας στόχους, τη δική μας λογική στο πλάνο μας και θα την ακολουθήσουμε».

Για το πόσο επηρέασε την ομάδα η απουσία του:

«Όταν χτίζεις μία ομάδα, τη χτίζεις με τα υλικά που έχεις. Εγώ την ομάδα την έχω χτίσει με τον Γιάννη. Είναι σαν να βγάλεις από τη Σλοβενία τον Ντόντσιτς, ή από τη Σερβία τον Γιόκιτς, ή από την Τουρκία τον Σενγκούν. Πιστεύω είμαστε μία πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν είμαστε όλοι μαζί. Όταν δουλεύεις για να είμαστε όλοι μαζί και μετά δεν παίζεις σαν να είμαστε όλοι μαζί, είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά να αφομοιώσουν αυτό το πράγμα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη: