Ο Βασίλης Σπανούλης «αποκάλυψε» τα δύο στοιχεία που «ανεβάζουν» την άμυνα της Εθνικής, αλλά και τι προσπαθεί να κάνει εν όψει της συνέχειας στο EuroBasket.

H Ελλάδα ήταν καταιγιστική απέναντι στη Γεωργία (31/08, 94-53) και είχε ένα… ήσυχο μεσημέρι.

Ντίνος Μήτογλου και Γιάννης Αντετοκούνμπο έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο και ήταν πρωταγωνιστές στο +44 της «γαλανόλευκης».

Παράλληλα, η άμυνα της Εθνικής ήταν από… ατσάλι, καθώς η ομάδα του Αλεκσάνταρ Τζίκιτς τα βρήκε «σκούρα», σκοράροντας μόλις 53 πόντους!

Πλέον, η «επίσημη αγαπημένη» είναι με το ένα… πόδι από την 1η του ομίλου, που θα τη βοηθήσει και στις «διασταυρώσεις» εν όψει των νοκ-άουτ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Γεωργία (31/08, 94-53) ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε τα δύο πράγματα, που «ανεβάζουν» αμυντικά την Εθνική.

Όπως, είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ αυτά είναι το ριμπάουντ και το τρανζίνσιον.

Την ίδια ώρα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός «αποκάλυψε» και τι προσπαθεί να κάνει. Χαρακτηριστικά, δήλωσε πως στόχος του είναι όλα οι αθλητές να είναι «ετοιμοπόλεμοι», καθώς άπαντες θα φανούν χρήσιμοι στο EuroBasket.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνεται η ομάδα. Είχαμε πει ότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, βλέπουμε και ατομικό βίντεο και ομαδικό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλή προπόνηση, οπότε έχουμε πολύ βίντεο και τακτική. Προσπαθούμε να έχουμε όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα γιατί όλα θα χρειαστούν.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους, έχουμε πολύ καλή χημεία. Βελτιώνουμε τους σχηματισμούς μας και το spacing. Αλλά σίγουρα έχουμε δρόμο ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλω εγώ.

Είχαμε πει ότι με αυτή την άμυνα που παίζουμε, πρέπει να βελτιώσουμε το ριμπάουντ και το τρανζίσιον, είναι δύο πράγματα που μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο. Το άλλο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι το καλό spacing, γιατί έχουμε έναν παίκτη στον οποίον στέλνουν πολλές ομάδες τις βοήθειες, έχουμε εξαιρετικούς σουτέρ, εξαιρετικούς δημιουργούς, on ball παίκτες και αν είμαστε ενωμένοι και πιστοί ο κάθε ένας στον ρόλο του και κρατήσουμε τη χημεία, τότε θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε και άλλο.

Δεν σκεφτόμαστε την Ισπανία ακόμα. Αυτή τη στιγμή θα αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε για τη Βοσνία».