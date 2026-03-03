Η Εθνική Ελλάδας «πλήρωσε» το Μαυροβούνιο με το ίδιο… νόμισμα, μετά την ήττα της στη SUNEL Arena: πήρε το «διπλό» (02/03, 65-79) και ο Βασίλης Τολιόπουλος υπήρξε καθοριστικός σε αυτήν τη νίκη!

Κανένας δεν κατάφερε να τον σταματήσει, αφού ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους, 10 ασίστ και πέντε ριμπάουντ, σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του. Και σίγουρα, την πιο εμφατική στην πορεία του με τη «γαλανόλευκη».

Η «Επίσημη Αγαπημένη» δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ρουμανία της έκοψε τον δρόμο, επικρατώντας της Πορτογαλίας στο άλλο ματς του Β’ ομίλου που έγινε τη Δευτέρα (2/3). Ωστόσο, το βράδυ μας στο Μαυροβούνιο κύλησε απόλυτα επιτυχημένα. Η ομάδα ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας με απολογισμό 3-1, αφήνοντας τους δύο αντιπάλους της να ακολουθούν στο 2-2.

Σε αυτήν την πολύ σημαντική βραδιά, που βγήκε αντίδραση, ο Βασίλης Τολιόπουλος κατέρριψε τρία προσωπικά ρεκόρ: το ρεκόρ σκοραρίσματος, το ρεκόρ σε εύστοχα τρίποντα, αλλά και το ρεκόρ σε ασίστ. Το προηγούμενο «ταβάνι» του ήταν απέναντι στην Ολλανδία για την προκριματική φάση του EuroBasket 2025, όπου είχε σταματήσει στους 26 πόντους και τις 8 ασίστ.

«Είχαμε ένα συνολικά εξαιρετικό παιχνίδι. Τα παιδιά αντέδρασαν μετά την κακή εμφάνιση που κάναμε στην Αθήνα. Σήμερα ήμασταν εξαιρετικοί σε άμυνα κι επίθεση, είχαμε αποστάσεις, μοιράσαμε σωστά την μπάλα και βελτιωθήκαμε στο κομμάτι των ριμπάουντ. Δείξαμε για μια ακόμη φορά ότι το ελληνικό έθνος έχει χαρακτήρα, το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες και είμαι περήφανος για τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το ματς ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, ενώ ο MVP του ματς, Βασίλης Τολιόπουλος, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε. Έπρεπε να δείξουμε πως είμαστε καλύτερη ομάδα. Το αποδείξαμε. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και ήμασταν καλύτεροι και στην επίθεση».

Σχετικά με την ήττα στο προηγούμενο ματς και τις αλλαγές στο δεύτερο, τόνισε: «Υπάρχουν μέρες που η μπάλα δεν μπαίνει. Δεν πιστεύω πως πριν τρεις μέρες δεν είχαμε καλές προϋποθέσεις για τα σουτ. Το ίδιο κάναμε και σήμερα, αλλά τα βάλαμε. Δεν μας άρεσε η ήττα μας. Θέλαμε να αποδείξουμε πως έχουμε διαφορά, πως δεν έπρεπε να χάσουμε στην έδρα μας. Ήμασταν όλοι αποφασισμένοι, συγκεντρωμένοι και τα καταφέραμε.

Μας είπε ο κόουτς ότι το Μαυροβούνιο έδειξε πως το ήθελε περισσότερο το πρώτο ματς. Σε αυτό το ματς ήμασταν καλύτεροι στο ριμπάουντ, ήμασταν πιο αποφασισμένοι. Θέλαμε να βάλουμε τον εγωισμό μας μπροστά και να δείξουμε πως είμαστε καλύτεροι. Αντιδράσαμε καλά, γυρίσαμε τη μπάλα. Στο τέλος είχαμε τον έλεγχο».

Τέλος, για τη συνέχεια της «Επίσημης Αγαπημένης» και για τη στήριξη του κόσμου, είπε: «Από εδώ και πέρα γυρίζουμε στις ομάδες μας. Όταν πρέπει να στηρίξουμε ξανά την Εθνική, θα είμαστε εκεί για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε.

Ο κόσμος είναι καταπληκτικός κάθε φορά. Μας στηρίζει όπου και να παίζουμε, είναι ο έκτος παίκτης μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ».