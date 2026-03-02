Η Εθνική ομάδα θέλει να αφήσει πίσω της το… στραβό αποτέλεσμα στα Άνω Λιόσια, ισχυροποιώντας τη θέση της ενόψει της Β΄ φάσης των προκριματικών.

Τον συνδυασμό που θα την κάνει να ξεχάσει από απόψε (2/3) την εντός έδρας ήττα στις λεπτομέρειες από το Μαυροβούνιο ψάχνει η Εθνική ομάδα που ταξίδεψε με αρκετούς Ευρωλιγκάτους στην Ποντγκόριτσα για τον… σκοπό που αγιάζει τα μέσα.

Ευελπιστώντας σε μία πιο ομαδική προσπάθεια με καλύτερες επιλογές και μεγαλύτερη ευστοχία από το 6/34 της πρώτης ημέρας του δεύτερου «παραθύρου» των προκριματικών στη Sunel Arena, η «γαλανόλευκη» έφυγε για το Μαυροβούνιο (3/2, 20:00) δίχως τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, με τον Δημήτρη Κακλαμανάκη στη θέση του.

Εκεί όπου με νίκη της «Επίσημης Αγαπημένης» και ήττα της Ρουμανίας από την Πορτογαλία, η Εθνική ομάδα παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση ήδη από τώρα, πριν καν περιμένει την επόμενη (καλοκαιρινή) διακοπή για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.

Κι αυτό διότι προκρίνονται στη Β’ φάση, οι τρεις από τις 4 ομάδες κάθε ομίλου σχηματίζοντας στη συνέχεια ένα ενιαίο γκρουπ με όσες πέρασαν απο τον Α’ όμιλο.

Εκεί όπου η Ισπανία βρίσκεται αγκαλιά με την πρωτιά ενώ Ουκρανία (2-1) και Γεωργία (1-2), μοιάζουν τα αδιαφιλονίκητα φαβορί για να την ακολουθήσουν και να συναντηθούν με τη «γαλανόλευκη».

Εθνική ομάδα η πιο… Ευρωλιγκάτη των «παραθύρων»: Ποια (γνώριμη) ακολουθεί; Η Εθνική ομάδα των ανδρών ρίχενται στη μάχη των δεύτερων «παραθύρων» της FIBA με αρκετούς Ευρωλιγκάτους στο ρόστερ της.

Οι ομάδες που προκρίνονται κουβαλούν μαζί τους τα αποτελέσματα στην επόμενη φάση, εξού και η επιτακτική σημασία της νίκης για τη «γαλανόλευκη» ώστε να έχει περισσότερο ήσυχο το κεφάλι της ενόψει Μουντομπάσκετ 2027.

Στο νέο γκρουπ το οποίο θα σχηματιστεί με την παρουσία έξι αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, η Εθνική πρέπει να καταλάβει μία από τις πρώτες τρεις θέσεις για να βρεθεί σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ουκρανία – Ισπανία 66-86

Δανία – Γεωργία 71-89

Ισπανία 6 (3-0)

Ουκρανία 5 (2-1)

Γεωργία 4 (1-2)

Δανία 3 (0-3)

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γεωργία – Δανία: 2/3, 19:00

Ισπανία – Ουκρανία: 2/3, 21:30

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67

Πορτογαλία – Ρουμανία 99-82

Πορτογαλία 5 (2-1)

Ελλάδα 5 (2-1)

Μαυροβούνιο 5 (2-1)

Ρουμανία 3 (0-3)

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ρουμανία – Πορτογαλία: 2/3, 19:00

Μαυροβούνιο – Ελλάδα: 2/3, 20:00