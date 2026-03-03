H Εθνική κάνει «πάρτι» στα «παράθυρα» παραμένει χωρίς κανέναν αποκλεισμό και βλέπει μονάχα δύο ομάδες να την «ξεπερνούν»!

Η Εθνική και πάλι στην πρώτη θέση στον όμιλό της στα «παράθυρα». Μπορεί να ηττήθηκε, πριν από λίγες ώρες στη Sunel Arena από το Μαυροβούνιο, αλλά φρόντισε να «απαντήσει».

Η «γαλανόλευκη» πήρε μία άνετη νίκη μέσα στην Ποντγκόριτσα, με μεγάλο πρωταγωνιστική τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν φανταστικός. Σκόραρε 27 πόντους, είχε 10 ασίστ και έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο!

Πλέον, οι νέες τις «υποχρεώσεις» είναι τον ερχόμενο Ιούλιο, όπου και θα τελειώσει η πρώτη φάση των «παραθύρων».

Σε μία συνθήκη, που η «γαλανόλευκη» τα πηγαίνει εξαιρετική. Τι εννοούμε; Αρκεί να δούμε όλα τα αποτελέσματά της από το 2017 και έπειτα.



Μία χρονιά καθόλου τυχαία, αφού από τότε έχουμε το νέο format των «παραθύρων» για EuroBasket ή MundoBasket!

Αν κάτσουμε και «ψάξουμε» ένα-ένα όλα τα αποτελέσματα των ομάδων, θα δούμε πως η «επίσημη αγαπημένη» είναι αρκετά ψηλά στα ποσοστά της. Έτσι και αλλιώς, μονάχα δύο χώρες την «ξεπερνούν».

Η Εθνική «πετάει» φωτιές στα «παράθυρα»!

Αρχικά, να αναφέρουμε πως η «γαλανόλευκη» είναι «αλάνθαστη» και πάντα έχει πάρει την πρόκριση στα τελικά των διοργανώσεων με 4/4, μέχρι στιγμής.

Από την Ευρώπη «ακολουθούν» ακόμα έξι ομάδες, με τις Σερβία, Ιταλία, Γαλλία, Λιθουανία, Ισπανία και το Μαυροβούνιο να έχουν ίδιες προκρίσεις.

Από εκεί και πέρα, τι είναι αυτό που «ξεχωρίζει» την Εθνική; Το ρεκόρ της, σε όλα τα «παράθυρα»!

Η «γαλανόλευκη» -τη δεδομένη στιγμή- μετράει 29 νίκες και εννέα ήττες, το ίδιο ρεκόρ μαζί και με την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό; Πως έχει ποσοστό «επιτυχίας» που είναι στο 76.3%!

Ένα ποσοστό που «ζαλίζει», αρκεί να δούμε πως μονάχα δύο ομάδες το «ξεπερνούν»! Ποιες είναι αυτές; Στη θέση Νο.2 θα βρούμε τη Λιθουανία, που έχει και αυτή εννέα ήττες, αλλά έχει 31 νίκες.

Πρώτη και καλύτερη είναι η εθνική Γαλλίας, η μοναδική που «ξεπερνάει» το 80% σε ποσοστό νικών. Το ρεκόρ της είναι στο 33-7 και «οδηγεί» την κούρσα, με την Εθνική να είναι πολύ κοντά και να «πετάει» φωτιές στα «παράθυρα»!