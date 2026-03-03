Η Εθνική και πάλι στην πρώτη θέση στον όμιλό της στα «παράθυρα». Μπορεί να ηττήθηκε, πριν από λίγες ώρες στη Sunel Arena από το Μαυροβούνιο, αλλά φρόντισε να «απαντήσει».  

Η «γαλανόλευκη» πήρε μία άνετη νίκη μέσα στην Ποντγκόριτσα, με μεγάλο πρωταγωνιστική τον Βασίλη Τολιόπουλο. 

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν φανταστικός. Σκόραρε 27 πόντους, είχε 10 ασίστ και έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο!  

Πλέον, οι νέες τις «υποχρεώσεις» είναι τον ερχόμενο Ιούλιο, όπου και θα τελειώσει η πρώτη φάση των «παραθύρων».  

Σε μία συνθήκη, που η «γαλανόλευκη» τα πηγαίνει εξαιρετική. Τι εννοούμε; Αρκεί να δούμε όλα τα αποτελέσματά της από το 2017 και έπειτα.

Μία χρονιά καθόλου τυχαία, αφού από τότε έχουμε το νέο format των «παραθύρων» για EuroBasket ή MundoBasket!  

Αν κάτσουμε και «ψάξουμε» ένα-ένα όλα τα αποτελέσματα των ομάδων, θα δούμε πως η «επίσημη αγαπημένη» είναι αρκετά ψηλά στα ποσοστά της. Έτσι και αλλιώς, μονάχα δύο χώρες την «ξεπερνούν».  

Η Εθνική «πετάει» φωτιές στα «παράθυρα»!  

Αρχικά, να αναφέρουμε πως η «γαλανόλευκη» είναι «αλάνθαστη» και πάντα έχει πάρει την πρόκριση στα τελικά των διοργανώσεων με 4/4, μέχρι στιγμής.  

Από την Ευρώπη «ακολουθούν» ακόμα έξι ομάδες, με τις Σερβία, Ιταλία, Γαλλία, Λιθουανία, Ισπανία και το Μαυροβούνιο να έχουν ίδιες προκρίσεις.  

Βασίλης Τολιόπουλος Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας εμφανίστηκε εντελώς διαφορετική απέναντι στο Μαυροβούνιο και ο Βασίλης Τολιόπουλος έπαιξε καθοριστικό ρόλο σ’ αυτό.

Από εκεί και πέρα, τι είναι αυτό που «ξεχωρίζει» την Εθνική; Το ρεκόρ της, σε όλα τα «παράθυρα»!  

Η «γαλανόλευκη» -τη δεδομένη στιγμή- μετράει 29 νίκες και εννέα ήττες, το ίδιο ρεκόρ μαζί και με την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό; Πως έχει ποσοστό «επιτυχίας» που είναι στο 76.3%!  

Ένα ποσοστό που «ζαλίζει», αρκεί να δούμε πως μονάχα δύο ομάδες το «ξεπερνούν»! Ποιες είναι αυτές; Στη θέση Νο.2 θα βρούμε τη Λιθουανία, που έχει και αυτή εννέα ήττες, αλλά έχει 31 νίκες.  

Πρώτη και καλύτερη είναι η εθνική Γαλλίας, η μοναδική που «ξεπερνάει» το 80% σε ποσοστό νικών. Το ρεκόρ της είναι στο 33-7 και «οδηγεί» την κούρσα, με την Εθνική να είναι πολύ κοντά και να «πετάει» φωτιές στα «παράθυρα»! 