Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Βοσνία (02/09, 77-80) και το νικηφόρο της σερί σταμάτησε. Ποια είναι τα σενάρια, πριν την τελευταία αγωνιστική;

Η Ελλάδα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη δέχτηκε την πρώτη της ήττα στο EuroBasket.

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη (02/09, 77-80) εκμεταλλεύτηκε την απουσία του «Greek Freak» και έβαλε «στοπ» στη «γαλανόλευκη».

Με μία αγωνιστική να απομένει, πλέον, έχουμε νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα «πλασαρίσματα» στον όμιλο.

Τα πράγματα είναι απλά, για την 1η θέση. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει την επερχόμενη Πέμπτη (04/09, 21:30) την Ισπανία σε ένα ματς «φωτιά»!

Αν καταφέρει να πάρει τη νίκη, αυτόματα «καπαρώνει» και την κορυφή του ομίλου. Σε αντίθετη περίπτωση η Ελλάδα, μπορεί να τερματίσει μέχρι και την 4η θέση.

Αναλυτικά, όλα τα σενάρια, αν χάσει η Ελλάδα από την Ισπανία:

1ο σενάριο:

Αν η Ιταλία κερδίσει την Ισπανία και η Βοσνία πάρει τη νίκη την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα. Σε αυτό το σενάριο θα είμαστε στην 4η θέση, καθώς θα υστερούμε σε ισοβαθμίες.

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

2ο σενάριο:

Με νίκη της Ιταλίας απέναντι στην Ισπανία και νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βοσνία, θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία. Αυτή τη φορά ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Γεγονός, εξαιρετικά δύσκολο.

Ιταλία 4-1

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

Γεωργία 3-2 (-27)

3ο σενάριο

Με νίκη της Ισπανίας απέναντι στην Ιταλία και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας, τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 2η θέση, αφού «έχουμε» τις ισοβαθμίες.

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2

Ιταλία 3-2

Γεωργία 3-2

4ο σενάριο:

Αν νικήσει η Ισπανία την Ιταλία και νίκη την τελευταία αγωνιστική κερδίσει και η Βοσνία, τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 3η θέση, καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα ματς μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Βοσνίας.

Ισπανία 4-1

Ιταλία 3-2 (+8)

Ελλάδα 3-2 (+6)

Βοσνία 3-2 (-14)