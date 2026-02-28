Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής ακριβώς δύο χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή και το Ole.gr θυμήθηκε τη βραδιά που… έκαιγε.

Μία επιτροφή που πέρασε από χίλια κύμματα και ευτυχώς επικράτησε η λογική και το εθνικό συμφέρον. Δύο χρόνια και μία μέρα έπειτα από την τελευταία του παρουσία με το εθνόσημο στο στήθος, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος γύρισε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης των «παραθύρων» της FIBA για το Παγκόσμιο του 2027 στο Κατάρ.

Ο επαναπατρισμός του για χάρη του Παναθηναϊκού σήμανε και την αποκλιμάκωση στις σχέσεις του με την Ομοσπονδία, οι οποίες τον κράτησαν και μακριά από το την Εθνική ομάδα. Σε ένα πολυσυζητημένο ζήτημα, αφού την «απαρνήθηκε» δις στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο Βασίλης Σπανούλης βέβαια όπως έχει ξεκαθαρίσει πολλάκις, προσκλητήρια θα στέλνει σε όσους ΘΕΛΟΥΝ να θεωρούν τιμή και περηφάνια την Εθνική ομάδα, χωρίς να βάζουν μπροστά «ναι μεν, αλλά», δικαιολογίες και ούτω καθ΄ εξής. Όταν αυτό άλλαξε από πλευράς Ρογκαβόπουλου, τότε δεν του έκλεισε την πόρτα κι έτσι ο διεθνής του Παναθηναϊκού, βρήθηκε στη «γαλανόλευκη» δωδεκάδα για το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο.

Το come back του βέβαια δεν συνοδεύτηκε με την συμβολή που ήθελε και περίμενε ο ίδιος αλλά ούτε και με το ιδανικό αποτέλεσμα, αφού ένας τραυματισμός στη γάμπα δεν του επέτρεψε να παίξει πάνω από 13′ και να είναι κομβικός, θέτοντας μάλιστα τη συμμετοχή του στο ματς της Δευτέρας (2/3) εν αμφιβόλλω.

Δεν πρόλαβε να κάνει πολλά ο «Ρόγκα» σε μια βραδιά που η «γαλανόλευκη» έπεσε θύμα έκπληξης αφού ήταν εκνευριστικά άστοχη (6/34 τρίποντα) με μερικές λάθος επιλογές από τον… ενθουσιασμό των Ελλήνων διεθνών να δείξουν πράγματα, όπως είπε ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του. Και αυτό είχε το κόστος του.

Αυτή ήταν η συμμετοχή Νο23 για τον MVP του Ευρωμπάσκετ Πάιδων το 2017 στην Β΄ κατηγορία που σάρωσε όλα τα βραβεία. Με κορυφαία παρουσία στην Εθνική ανδρών εκείνη τη ματσάρα που είχε κάνει κόντρα στη Σερβία τέτοιες μέρες το 2023.

Η «ψυχωμένη» Εθνική στο ίδιο γήπεδο (Κλειστό Άνω Λιοσίων) παρότι είχε εξασφαλίσει την παρουσία της στα γήπεδα της Ασίας για το Μουντομπάσκετ του 2023, έβαλε ζόρια στην παρέα του Μιλουτίνοφ που καιγόταν (97-92).

Χάρις την κομβική παρουσία του Δημήτρη Μωραϊτη και την πληθωρική εμφάνιση του Νίκου Ρογκαβόπουλου (28π. με 5/7 τρίποντα και 4 ριμπ.), η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε από το -13 (35-48) και πανηγύρισε στην παράταση, όπου «καθάρισε» ο Ρογκαβόπουλος, στο «γαλανόλευκο» ντεμπούτο του Τζορτζ Πάπας.