Ο Γιουσέφ Νούρκιτς αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την αντίστοιχη της Βοσνίας, πήγε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα είπε μαζί του.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Πολύς ντόρος έγινε τις τελευταίες ώρες αναφορικά με τον Γιουσέφ Νούρκιτς και μία δήλωσή του που αφορούσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μία κουβέντα που πήρε έκταση.

Η Εθνική ομάδα των απουσιών εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων απέναντι στη Βοσνία και παρότι έτρεξε να προλάβει στα τελευταία λεπτά, δεν τα κατάφερε. Το σερί της «γαλανόλευκης» σε αγώνες ομίλου EuroBasket σταμάτησε στους 8 νικηφόρους αγώνες με την… αρκούδα από τη Βοσνία να κάνει τη διαφορά.

Ελλείψει Γιάννη Αντετοκούνμπο που ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και δεν αγωνίστηκε για να μην ρισκάρει οτιδήποτε στο προσεχές μέλλον, η παρέα του νυν ΝΒAer των Τζαζ, έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Με το άκουσμα της… χοντρής κυρίας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τις φόρμες και τα πολιτικά του, πήγε στους διαιτητές στους οποίους έκανε παράπονα για τη μεταχείριση που έλαβε η Εθνική Ελλάδος.

Η κίνηση ανάληψης της ευθύνης που πήρε ο Σλούκας κατά τη διάρκεια του ματς με τη Βοσνία Η Εθνική ομάδα άφησε το ματς με τη Βοσνία να της γλιστρήσει και τώρα… τρέχει. Τι έκανε ο Κώστας Σλούκας προς το τέλος του αγώνα απευθυνόμενος στον Βασίλη Σπανούλη;

Γενικότερα στην «Επίσημη Αγαπημένη» δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι από τα σφυρίγματα των διαιτητών, διαμαρτυρώμενοι συχνά πυκνά. Λίγα δευτερόλεπτα μετά και έπειτα από την καθιερωμένη χειραψία, Νούρκιτς και Αντετοκούνμπο τα είπαν για μερικά δευτερόλεπτα, με τη σύντομη επικοινωνία τους να ολοκληρώνεται με μία εγκάρδια χειραψία.

Τις τελευταίες ώρες άλλωστε δημιουργήθηκε ένα «ηλεκτρισμένο κλίμα», όταν κάποιες δηλώσεις του Νούρκιτς έκαναν το γύρο του διαδικτύου αναφορικά με τον τρόπο καταπολέμησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Συνεπώς και λαμβάνοντας αυτό υπόψιν, το σύντομο τετ α τετ των δύο σταρ των αντιπροσωπευτικών τους συγκροτημάτων, είχε να κάνει με την εν λόγω παραξήγηση, η οποία φάνηκε ότι λύθηκε και σε προσωπικό επίπεδο.

Ο ικανοποιημένος από το αποτέλσμα Γιουσέφ Νούρκιτς δέχτηκε με χαρά να μιλήσει ξανά στα ελληνικά media, αποφεύγοντας όμως να κάνει κάποιο σχόλιο αναφορικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την στιχομυθία που είχαν. «No comment», απάντησε χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση αφού από το… πουθενά, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες ώρες.

Τέλος καλό, όλα καλά και για τους δύο.