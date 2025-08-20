Η ώρα της «γαλανόλευκης» πλησιάζει και το Ole.gr «ξεψαχνίζει» το φορμάτ για να βρει τη δίοδο μέχρι να χαμογελάσει στη Ρίγα.

Ευσεβής πόθος ή ρεαλιστικό σενάριο; Κοντός ψαλμός αλληλούια για την Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών. Οι μέρες πλησιάζουν, η κλεψύδρα αδειάζει. Έφτασε επιτέλους αυτή η περίοδος του χρόνου που οι περαιτέρω χρωματισμοί περιορίζονται, θολώνουν. Κυριαρχεί το γαλανόλευκο και η «σπυριάρα».

Έπειτα από έναν μήνα προετοιμασίας και μετά το καθιερωμένο – η συνήθεια που έγινε λατρεία δηλαδή – Τουρνουά Ακρόπολις και την πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία, η Εθνική ομάδα πετάει στην Κύπρο για την μεγάλη πρόκληση του καλοκαιριού.

Η διάκριση και το μετάλλιο δεν μοιάζουν ούτε όνειρο απατηλό, ούτε από αυτά της θερινής νυκτός. Πλην όμως η αποχή κοντά δύο δεκαετιών από το βάθρο των νικητών, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών και η ελλιπής σύνθεση, αποτελούν παράγοντες προς εξέταση.

Καμία νίκη δεν κερδίθηκε πριν τη μάχη, την οποία καλείται να δώσει το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη. Αρχικά στη Λεμεσό και στη συνέχεια – καλώς εχόντων των πραγμάτων – στη Λετονία και τη Ρίγα.

Όσο κι οι πρωταγωνιστές υπερθεματίζουν τα «καθ’ ημάς» δίχως να ρίχνουν ματιές στους γύρω, είναι αδύνατο να μην «σκαλίσει» κανείς το μονοπάτι. Αυτό που πρέπει να διαβεί η Εθνική ομάδα και κάθε αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, για την επιτυχία. Για να βρεθεί στη ζώνη των μεταλλίων.

Σύστημα διεξαγωγής και διασταυρώσεις

«Εξαρτάται από εμάς, περνά από το δικό μας χέρι», ακούγεται συχνά πυκνά στους διαδρόμους των Κλειστών γυμναστηρίων. Σαφώς. Αυτή είναι η φιλοσοφία που ΟΦΕΙΛΕΙ κάθε αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, κάθε ομάδα, κάθε σύνολο να έχει ως μπούσουλα. Πλην όμως τα μπλοκάκια δεν έχουν μείνει άγραφα. Άλλωστε, καμία ομάδα δεν παίζει μόνη της.

24 ομάδες λοιπόν μοιράστηκαν σε 4 πόλεις, συνεπώς σε 4 διαφορετικά γκρουπ.

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Group C (Λεμεσός – Κύπρος): Ο Όμιλος της Εθνικής Ομάδας

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία

Το αεροπλάνο για τη Ρίγα, όσες δεν βρίσκονται ήδη εκεί, θα πάρουν 12 ακόμα ομάδες με την ελπίδα και μίνιμουμ στόχο, η «Επίσημη Αγαπημένη» να βρίσκεται μέσα σε αυτές. Και τότε αρχίζει το… κυρίως μενού. Τα χιαστί, τα νοκ-άουτ.

Όσο πιο ψηλά τερματίσει στον όμιλό της η Εθνική ομάδα, τόσο πιο «βατό» και στα μέτρα της αντίπαλο θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16». Θεωρητικά πάντα. Το γκρουπ της Εθνικής Ελλάδος διασταυρώνεται με αυτό της Γαλλίας και της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς.

Τα πρώτα χιαστί λοιπόν πηγαίνουν ως εξής…

Φάση των 16

B2 – A3 (61)

C1 – D4 (62)

A1 – B4 (63)

D2 – C3 (64)

B1 – A4 (65)

C2 – D3 (66)

A2 – B3 (67)

D1 – C4 (68)

Εκτός απροόπτου, διότι μπάλα είναι και γυρίζει, η Εθνική Ομάδα αν και εφόσον καταφέρει να τους προσπεράσει όλους στον Όμιλο, τότε θα αποφύγει – λογικά – Γαλλία και Σλοβενία, πέφτωντας πάνω σε Πολωνία, Ισραήλ, Βέλγιο ή Ισλανδία. Καμία από αυτές δεν αποτελεί αμελητέα ποσότητα αλλά αν θες να προχωρήσεις για το πιο κρίσιμο παιχνίδι κάθε τουρνουά (προημιτελικός), πρέπει να περάσεις και εμπόδια.

Από εκεί και πέρα, φεύγοντας από την Κύπρο με την πρωτιά, θα έχει επίσης η «γαλανόλευκη» το αβαντάζ της αποφυγής της Σερβίας ή της Γερμανίας στην 8άδα. Των δύο φαβορί για τον τελικό, μαζί με τη Γαλλία που είναι λίγο πιο πίσω. Σε αντίθετη περίπτωση, αν καταφέρει και φτάσει η Εθνική Ελλάδος μέχρι την 8άδα, θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση με μία εκ των δύο πιθανότατα και αν δεν πέσουν κάποιο θύμα μεγάλης έκπληξης.

Βέβαια, υπάρχουν αρκετές υπολογίσιμες και πιο πλήρεις δυνάμεις στο τραπέζι, οι οποίες κάθε άλλο παρά πρέπει να υποτιμηθούν. Ποιος μπορεί να ξεγράψει τους διοργανωτές Λετονούς, τους Ισπανο-Ιταλούς, τη «Λιέτουβα» του Βαλαντσιούνας ή τη Σλοβενία του Ντόντσιτς;

Προημιτελικοί

W61- W62 (69)

W63 – W64 (70)

W65 – W66 (71)

W67 – W68 (72)

Ημιτελικοί

W69 – W70 (73)

W71 – W72 (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ

W73 – W74