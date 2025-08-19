Το ιστορικό Τουρνουά Ακρόπολις επιστρέφει για άλλη μια χρονιά και το Ole.gr καταγράφει όσα πρέπει να γνωρίζει κάποιος.

Ακόμα ένα Τουρνουά Ακρόπολις ετοιμάζεται να… ανοίξει την «αυλαία» του στην Αθήνα, ώστε η Εθνική Ελλάδας να συνεχίσει την προετοιμασία της, για το EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει τη Λετονία, το βράδυ της Τετάρτης (20/08), στο εναρκτήριο παιχνίδι της καθιερωμένης διοργάνωσης.

Το φετινό καλοκαίρι, πέρα από την Ελλάδα και τη Λετονία, στο τουρνουά θα συμμετέχει επίσης και η Ιταλία.

Με αφορμή, λοιπόν, την έναρξη του τουρνουά, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και σε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Αρχικά, η αρχή έγινε πίσω στο μακρινό 1986 και πραγματοποιείται πριν από την έναρξη κάθε μεγάλης διοργάνωσης. Εξαιρέσεις αποτελούν οι χρονιές 1991, 2012, 2014, 2016, 2018 και 2020. Η φετινή θα αποτελέσει την 34η έκδοση του Τουρνουά Ακρόπολις.

Ο τόπος που διεξάγονται οι αγώνες του είναι πάντοτε η Αθήνα. Το μόνο που αλλάζει είναι η έδρα, καθώς έχει γίνει 20 φορές στο ΟΑΚΑ, 10 στο ΣΕΦ και 3 στη Γλυφάδα.

Η Ελλάδα μετρά τις περισσότερες κατακτήσεις σε αυτή τη φιλική διοργάνωση, έχοντας 19 τρόπαια, ενώ την ακολουθούν Ιταλία και Γιουγκοσλαβία, με 4.

Παλαιότερα, ήταν σύνηθες να αποδίδεται και το βραβείο του MVP του τουρνουά. Ωστόσο, αυτό σταμάτησε να υφίσταται, από το 2015 και έπειτα. Πολυνίκης του βραβείο είναι ο Αντώνης Φώτσης, που έχει αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το Τουρνουά Ακρόπολις, συνήθως, διεξάγεται με 4 ομάδες. Εξαίρεση ήταν το 1994, που συμμετείχαν 5, ενώ την τελευταία τριετία, όπως και φέτος, λαμβάνουν μέρος 3 αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.