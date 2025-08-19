Ο Σιμόνε Φοντέκιο χαρακτήρισε την Εθνική Ελλάδας ως την πιο επικίνδυνη ομάδα και το αιτιολόγησε.

Η Εθνική Ελλάδας θα κάνει πρεμιέρα στο EuroBasket κόντρα στην Ιταλία και ο Σιμόνε Φοντέκιο φρόντισε να ξεκαθαρίσει, πως θεωρεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ως την πιο επικίνδυνη ομάδα.

Μιλώντας στην Corriere Dello Sport, ξεκαθάρισε πως θεωρεί την Ελλάδα ως ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο, λόγω της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Φοντέκιο:

Για τον όμιλο: «Ο όμιλός είναι ο πιο δύσκολος που υπάρχει φέτος και δεν θα είναι εύκολο.Όλοι μπορούν να χάσουν από όλους, οπότε πρέπει να προσέχουμε».

Για τον δυσκολότερο αντίπαλο: «Πιθανότατα η Ελλάδα. Νομίζω η πιο επικίνδυνη ομάδα είναι η Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Έχουν παίκτες από την Euroleague, αλλά και το ΝΒΑ. Ο Ντόρσεϊ μας δυσκόλεψε πολύ στο προηγούμενο Eurobasket, αν θυμάμαι καλά».

Για το ποιο παιχνίδι μπορεί να είναι το καθοριστικό: «Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι θα είναι το πιο σημαντικό ή καθοριστικό για εμάς. Να προσέξουμε σε κάθε ματς, γιατί μπορούμε να χάσουμε από οποιονδήποτε αν δεν μπούμε με τη σωστή νοοτροπία».

Για τις υπόλοιπες ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης: «Νομίζω οι καλύτερες ομάδες είναι οι ίδιες. Σερβία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία».