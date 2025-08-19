Κάλεσμα στον κόσμο της Εθνικής Ελλάδας έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εν όψει του παιχνιδιού με τη Λετονία.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει τους Λετονούς, το βράδυ της Τετάρτης (20/08), στο εναρκτήριο παιχνίδι για το καθιερωμένο Τουρνουά Ακρόπολις.
Το φετινό καλοκαίρι, πέρα από την Ελλάδα και τη Λετονία, στο τουρνουά θα συμμετέχει επίσης και η Ιταλία.
Έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η ΕΟΚ, στους λογαριασμούς της στα social media, θα στείλει το δικό του μήνυμα, εν όψει και της έναρξης του EuroBasket 2025.
«Ήρθε η ώρα, σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Greek Freak».