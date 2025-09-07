Η φάση των «16» του EuroBasket 2025 ξεκίνησε και η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τον δικό της αγώνα απέναντι στο Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής (07/09, 21:45).
Αν η «γαλανόλευκη» καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία στα προημιτελικά.
Οι Λιθουανοί απέκλεισαν τους οικοδεσπότες Λετονούς και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, περιμένοντας τώρα το νικητή του αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ.
Σε περίπτωση που η Εθνική προχωρήσει ακόμα παραπέρα, τότε στα ημιτελικά ίσως τεθεί αντιμέτωπη με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ξέσπασε για άλλη μια φορά κατά της FIBA. Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, νίκησε τη Σουηδία και προκρίθηκε στους «8», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Πολωνία – Βοσνία.
Έτσι, από τα ζευγάρια Λιθουανία – Ελλάδα/Ισραήλ και Τουρκία – Πολωνία/Βοσνία θα προκύψει ο ένας ημιτελικός του EuroBasket 2025.
Ο δρόμος μέχρι τον τελικό του EuroBasket 2025:
Φάση των «16»:
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Λιθουανία – Λετονία 88-79
Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
Τουρκία – Σουηδία 85-79
Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα – Ισραήλ (5)
Πολωνία – Βοσνία (6)
Ιταλία – Σλοβενία (7)
Γαλλία – Γεωργία (8)
Προημιτελικοί
Λιθουανία – Ελλάδα / Ισραήλ (10)
Τουρκία – Πολωνία / Βοσνία (11)
Γερμανία – Ιταλία / Σλοβενία (12)
Φινλανδία – Γαλλία / Γεωργία (13)
Ημιτελικοί
10 – 11 /15
12 – 13 /16
Παιχνίδι τρίτης θέσης
Ηττημένος 15 – Ηττημένος 16
Τελικός
Νικητής 15 – Νικητής 16