Η φάση των «16» του EuroBasket 2025 ξεκίνησε και η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τον δικό της αγώνα απέναντι στο Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής (07/09, 21:45).

Αν η «γαλανόλευκη» καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία στα προημιτελικά.

Οι Λιθουανοί απέκλεισαν τους οικοδεσπότες Λετονούς και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση, περιμένοντας τώρα το νικητή του αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ.

Σε περίπτωση που η Εθνική προχωρήσει ακόμα παραπέρα, τότε στα ημιτελικά ίσως τεθεί αντιμέτωπη με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ξέσπασε για άλλη μια φορά κατά της FIBA. Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, νίκησε τη Σουηδία και προκρίθηκε στους «8», όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Πολωνία – Βοσνία.

Έτσι, από τα ζευγάρια Λιθουανία – Ελλάδα/Ισραήλ και Τουρκία – Πολωνία/Βοσνία θα προκύψει ο ένας ημιτελικός του EuroBasket 2025.

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό του EuroBasket 2025:

Φάση των «16»:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Λετονία 88-79
Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
Τουρκία – Σουηδία 85-79
Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Ισραήλ (5)
Πολωνία – Βοσνία (6)
Ιταλία – Σλοβενία (7)
Γαλλία – Γεωργία (8)

Προημιτελικοί

Λιθουανία – Ελλάδα / Ισραήλ (10)
Τουρκία – Πολωνία / Βοσνία (11)
Γερμανία – Ιταλία / Σλοβενία (12)
Φινλανδία – Γαλλία / Γεωργία (13)

Ημιτελικοί

10 – 11 /15
12 – 13 /16

Παιχνίδι τρίτης θέσης

Ηττημένος 15 – Ηττημένος 16

Τελικός

Νικητής 15 – Νικητής 16