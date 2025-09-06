Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται για Ισραήλ και ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με τον αντίπαλο τους ’16’. Τι (δεν) είπε για το πολιτικό υπόβαθρο;

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Η Εθνική ομάδα έφησε την λιακάδα – και υγρασία σε μη υποφερτό βαθμό για τους μη συνηθισμένους – της Λεμεσού για να βρει την μουντάδα στη Ρίγα. Εκεί που θα παλέψει βήμα βήμα για να προχωρήσει όσο περισσότερο γίνεται στο τουρνουά.

Μερικές ώρες πριν το εναρκτήριο τζάμπολ της «γαλανόλευκης» στα νοκ-άουτ της 42ης έκδοσης του EuroBasket 2025, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε ενωπίον των εκπροσώπων του Τύπου απαντώντας σε ερωτήσεις για το Ισραήλ, προσεχή αντίπαλο της Εθνικής ομάδας.

Ως συνήθως, ο ομοσπονδιακός προπονητής απέφυγε τις βαρύγδουπες δηλώσεις ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί γκαι για τον πόλεμο στη Γάζα, παρότι σημείωσε πως «όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί».

Αναλυτικότερα τα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης… «Το μπάσκετ έχει αλλάξει στην Ευρώπη, όλοι παίζουν πολύ γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει ένα up tempo παιχνίδι, παίζει ελεύθερα, προσπαθούν με διάφορες άμυνες, με κάποιες ζώνες, να αλλάξουν τον ρυθμό. Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή και από τη Μακάμπι που παίζει αυτές τις άμυνες. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι μπαίνοντας πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά».

«Ο Άβντιγια έχει κάνει μεγάλο step up τον τελευταίο χρόνο στο ΝΒΑ με το Πόρτλαντ, ενώ κι εδώ κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Είναι ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει, είναι πολύ δυναμικός, πολύ εκρηκτικός. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για να τον αντιμετωπίσουμε, τόσο αυτόν όσο και τους υπόλοιπους παίκτες».

«Το πιο σημαντικό πριν τα νοκ άουτ είναι εξω-μπασκετικό, όχι μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, πίστη, αυτοπεποίθηση και να λειτουργείς ως ομάδα μέσα στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Να είμαστε πολύ δυνατοί πνευματικά για να αντεπεξέλθουμε σε κάθε δυνατή κατάσταση».

«Φυσικά τα παιχνίδια ως τώρα μάς δείχνουν πως μπορεί να γίνουν εκπλήξεις, αλλά δεν περιμέναμε να το δούμε για να το γνωρίζουμε αυτό. Στα νοκ άουτ παιχνίδια όλα γίνονται, λίγο να βάλει η μία ομάδα τα σουτ, λίγο εσύ να μην τα βάλεις, αλλάζει κατευθείαν η ψυχολογία. Μας έδειξαν και τα σημαντικά ματς ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και πρέπει να κουραστείς και να παλέψεις για να προκριθείς».

Για το αν θα υπάρξει κάποια μορφή διαμαρτυρίας για τα όσα γίνονται στην Γάζα, ο Βασίλης Σπανούλης είπε: «Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ».