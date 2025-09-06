Ο Εργκίν Αταμάν «ξέσπασε» για ακόμα μία φορά κατά της FIBA, στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση της Τουρκίας επί της Σουηδίας.

Η Τουρκία δυσκολεύτηκε απέναντι στη Σουηδία, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 85-79 (06/09) και να προκριθεί στα προημιτελικά του Eurobasket.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν, εξέφρασε, για άλλη μια φορά, τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις της FIBA, αναφορικά με τον προγραμματισμό των αγώνων στις 12:00 το πρωί.

Ο τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού «ξέσπασε» στη συνέντευξη Τύπου, για τις επιλογές της διοργανώτριας αρχής, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, η FIBA ήρθε η στιγμή να επανεξετάσει τους κανονισμούς της.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Πριν τον αγώνα, ήμουν 100% σίγουρος πως θα αρχίσουμε όπως αρχίσαμε. Η Σουηδία, όπως είχαμε αναλύσει στη φάση των ομίλων, έδειξε ότι είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Όλοι πιστεύουν πως η Τουρκία είναι από τα φαβορί, αλλά τέτοια παιχνίδια είναι πολύ επικίνδυνα, ειδικά αν παίζεις πρωί. Την τελευταία φορά που παίξαμε τέτοια ώρα ήταν το 2022 στο Ευρωμπάσκετ και πριν ήταν όταν ήμουν προπονητής στα παιδικά. Υπάρχει μια ρουτίνα για τους αθλητές και το σώμα τους, ήταν δύσκολο να προσαρμοστούμε. Παίζουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στο Ευρωμπάσκετ και μου είναι δύσκολο να καταλάβω αυτή τη νοοτροπία.

Είναι ώρα η FIBA να προοδεύσει. Κάποιες ομάδες λόγω τραυματισμών έχουν μείνει με 9 και 10 παίκτες, μπορεί να μείνουν και με 8. Ελάτε τώρα, πλέον πάμε στο φεγγάρι, δεν γίνεται να μην μπορούμε να αλλάξουμε τους κανονισμούς. Πρέπει να έχουν 14 παίκτες οι ομάδες. Είμαστε εδώ ενάμιση μήνα, δώστε δύο μέρες παραπάνω για τις ομάδες για τη φάση των 16, είναι κακό και για τους θεατές. Είναι ώρα να αλλάξει κάτι. Δεν θέλω να γκρινιάζω, θέλω να κάνω προτάσεις για την ποιότητα του μπάσκετ, για όλους μας. Ώστε να δώσουμε κάτι καλύτερο.

Η Σουηδία έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, εμείς αρχίσαμε πολύ άσχημα, ήμασταν πολύ σοφτ. Δεν ξυπνήσαμε στην αρχή, αλλά όταν καταλάβαμε ότι είμαστε σε δύσκολη θέση, στο τρίτο δεκάλεπτο παίξαμε καλή άμυνα, επιστρέψαμε, αλλά όταν δίνες αυτοπεποίθηση από την αρχή στον αντίπαλο, μετά είναι δύσκολο. Τελικά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε και πλέον σκεφτόμαστε μόνο τον προημιτελικό, που πιστεύω πως θα παίξουμε σε… κανονική ώρα, αν δεν θέλουν να αλλάξουν πάλι την ώρα και μας βάλουν στις 11:00.

Στο ημίχρονο μιλήσαμε. Όταν ο Όσμαν έκανε το τρίτο φάουλ είχαμε πρόβλημα, ο Σιπαχί δεν άρχισε καλά και έπρεπε να βάλουμε τον Χαζέρ στο ‘3’. Η Σουηδία έκλεινε στη ρακέτα για να περιορίσει τον Σενγκούν και δυσκολεύτηκε η επίθεσή μας. Στο τέλος αλλάξαμε τον Σενγκούν με τον Μπόνα για την άμυνα και βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Η Σουηδία έπαιξε εξαιρετικά, ειδικά ο Χάκανσον ήταν καταπληκτικός. Εμείς δεν παίξαμε την επίθεση που ξέρουμε».