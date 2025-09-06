Τάιλερ Ντόρσεϊ on fire και στην Λετονία με τον γκαρντ της Εθνικής ομάδας να αισθάνεται ζεστός.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Καίει, καίει. Οριακά… ζεματάει. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει ζεσταθεί και δεν λέει να κρυώσει. Ούτε οι 15-20 βαθμοί πιο κάτω στις καιρικές συνθήκες Λεμεσού-Ρίγας δεν τον επηρέασαν, βάσει των όσων παρουσίασε στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας στο βοηθητικό της Xiaomi Arena στη λετονική πρωτεύουσα.

Το κυρίως μενού της 42ης έκδοσης του EuroBasket 2025 μετατοπίστηκε με τη Ρίγα πλέον να έχει αποκλειστικότητα. Η «Επίσημη Αγαπημένη» αφού πέταξε από πάνω της το πέπλο του «δαίμονα» της Ισπανίας που τόσα και τόσα χρόνια την κυνηγούσε, έστω και με ζόρι, αερομεταφέρθηκε για τον Βορρά με την πρωτιά στα μπαγκάζια. Και καλή ψυχολογία ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

Η «γαλανόλευκη» που έχει φυσικά τον σούπερ σταρ της Γιάννη Αντετοκούνμπο, ένα από τα πρόσωπα του τουρνουά αλλά δεν σταματά εκεί το must watch. Άλλωστε η απόδοση των γύρω του, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στα χιαστί. Και ένας από αυτούς είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Τάιλερ Ντόρσεϊ τώρα αρχίζω και θυμάμαι Το πρόσωπό του έλαμψε ξανά. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε το όπλο του και άνοιξε τον δρόμο της Εθνικής ομάδας ενόψει Ρίγας.

Ο πρώην ΝΒΑερ που δείχνει απελευθερωμένος, απολαμβάνει τη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη και τον σημαντικό ρόλο που έχει στην Εθνική ομάδα, αναταποδίδοντας την εμπιστοσύνη για την ώρα με αξιοπρόσεκτη για Ντόρσεϊ συνέπεια στην άμυνα και εκτελεστική δυνότητα. Χαρακτηριστικό γνώρισμά του το δεύτερο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκλεισε τον πρώτο γύρο με 18 εύστοχα τρίποντα, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη της διοργάνωσης. Μία πραγματική απειλή. Ο ομογενής γκαρντ έβαλε μπρος τις μηχανές και άντε πιάστε τον.

Ιδιαίτερα εύστοχος εμφανίστηκε και στο φινάλε της προπόνησης της Εθνικής ομάδες μερικές ώρες πριν το εναρκτήριο τζάμπολ του αγώνα με το Ισραήλ. Όταν οι πόρτες άνοιξαν, ο Ντόρσεί μέτρησε 5/5 μετά από ντρίμπλα, χαρακτηριστικό που λίγοι διαθέτουν με τη δική του ικανότητα στην Ευρώπη.