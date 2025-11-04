Ο Βασίλης Σπανούλης δεν το… κουνάει από την Εθνική, καθώς «κλείδωσε» η παραμονή του στον πάγκο της «γαλανόλευκης»!

H μεγάλη απόφαση πάρθηκε! Ο Βασίλης Σπανούλης δεν το… κουνάει από την Εθνική!

Ο προπονητής της Μονακό θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο της «γαλανόλευκης», με ορίζοντα το MundoBasket 2027.

Ο Έλληνας προπονητής, ήταν ο άνθρωπος που «οδήγησε» την «επίσημη αγαπημένη» σε βάθρο μίας μεγάλης διοργάνωσης, μετά από 16 χρόνια.

Ο Βασίλης Σπανούλης αισθάνεται… σαν στο σπίτι του κάθε που γυρίζει στην Ελλάδα Άλλη μία επίσκεψη στην πατρίδα για τον Βασίλη Σπανούλη απ’ όταν ανέλαβε την Μονακό, άλλη μία ευχάριστη αποχώρηση από αυτήν.

Οι δύο πλευρές, μετά από τις συνομιλίες που υπήρξαν έφτασαν σε συμφωνία και θα είναι μαζί -τουλάχιστον- για ακόμα δύο χρόνια!

Μάλιστα, ο Βασίλης Σπανούλς θα δηλώσει κανονικά «παρών» στους αγώνες της Εθνικής για τα «παράθυρα» του MundoBasket.

Να υπενθυμίσουμε, πως η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία (27/11, 19:00) στο Αλεξάνδρειο, αλλά και την Πορτογαλία (30/11, 19:00) εκτός έδρας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.

Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κύπελλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.

Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.

H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.

Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών».