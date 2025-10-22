Η Εθνική επιστρέφει στο Αλεξάνδρειο! Σε ένα γήπεδο, όπου η τελευταία της ανάμνηση είχε μία νίκη, που δεν «μέτρησε»!

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής στο Αλεξάνδρειο είναι πλέον γεγονός! Η «γαλανόλευκη», μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια θα παίξει στο γήπεδο του Άρη.

Αυτό θα γίνει για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σε ένα ματς απέναντι στη Ρουμανία (27/11, 18:30).

Τι είχε το τελευταίο ματς της Ελλάδας στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης; Μία νίκη, που εν τέλει δεν «μέτρησε»! Κι όμως, αν και είχε επικρατήσει στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο είδε την επικράτησή της να μην «υπολογίζεται»!

Μία νίκη, που δεν «μέτρησε»

Πίσω στο 2022 η Εθνική έδινε τους πρώτους τους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το «πρόγραμμα» ξεκίνησε με ήττα στη Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, η «επίσημη αγαπημένη» με ένα απίστευτο σερί μέτρησε μόνο νίκες στη συνέχεια.

Τη 2η αγωνιστική αντιμετώπισε εντός έδρα τη Λευκορωσία. Σε ένα ματς, που ναι μεν πήρε τη νίκη με 77-67, αλλά αυτή δεν μέτρησε.

Γιατί έγινε αυτό; Αιτία, ήταν η έναρξη του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, αφού η FIBA αποφάσισε να αποβάλει και τη Λευκορωσία, αλλά και τη Ρωσία.

Επομένως, ο αγώνας δεν «μέτρησε», καθώς «ακυρώθηκαν» όλα τα αποτελέσματα, που είχε μέχρι τότε!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Εθνικής:

«Το ‘Αλεξάνδρειο’ θα φιλοξενήσει την Εθνική Ανδρών στον πρώτο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Το ιστορικό γήπεδο της Θεσσαλονίκης θα υποδεχτεί την χάλκινη στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ «επίσημη αγαπημένη» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 18:30, στην αναμέτρηση με τη Ρουμανία.

Η ελληνική ομάδα επιστρέφει στο ‘Αλεξάνδρειο’ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς στις 28 Νοεμβρίου 2021 είχε υποδεχτεί εκεί την Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας με 77-67. Εν συνεχεία, ωστόσο, το αποτέλεσμα ακυρώθηκε μετά την αποβολή της Λευκορωσίας (όπως και της Ρωσίας) από την FIBA.

Η Θεσσαλονίκη, αλλά τότε η PAOK Sports Arena, είχε φιλοξενήσει την Εθνική Ανδρών στις 24 Νοεμβρίου 2024, στο παιχνίδι κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 επικρατώντας 77-67, αλλά και στις 14 Αυγούστου 2025, στο φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο, νικώντας με 69-61».