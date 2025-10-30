Άλλη μία επίσκεψη στην πατρίδα για τον Βασίλη Σπανούλη απ’ όταν ανέλαβε την Μονακό, άλλη μία ευχάριστη αποχώρηση από αυτήν.

Ούτε χρόνος δεν έχει περάσει ακόμα απ’ όταν στο Μονακό αποφάσισαν να εμπιστευθούν τον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει τα ηνία, διαδεχόμενος τον Σάσα Ομπράντοβιτς που γύρισε στην Ευρωλίγκα στη θέση Έλληνα πριν από λίγες εβδομάδες (Γιάννης Σφαιρόπουλος). Τα συνεχόμενα παιχνίδια όμως και το βεβαρυμένο πρόγραμμα, φαντάζουν λες και βρίσκεται χρόνια τώρα στους πάγκους της διοργάνωσης.

Η επιστροφή στην πατρίδα και ένα γήπεδο που αποθεώθηκε όσο κανένας ίσως, ήρθε νωρίς φέτος για τον Βασίλη Σπανούλη. Το αποτέλεσμα όμως δεν άλλαξε, ούτε η αίσθηση.

Η Μονακό άλωσε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προτάσσοντας ξανά την αθλητική της φύση και υπόσταση παρότι αυτή αποδυναμώθηκε ολίγον τι μετά το καλοκαίρι. Το πάθημα για τους Πειραιώτες τόσο στο Αμπού Ντάμπι όσο και στο Φάληρο στο ματς της κανονικής διάρκειας τη σεζόν 2024-25, δεν έγινε μάθημα. Αν και δομικά ο Ολυμπιακός φάνταζε πιο έτοιμος για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να το αντιμετωπίσει.

Εκείνος που χαμογέλασε όμως στο φινάλε ήταν και πάλι ο Βασίλης Σπανούλης αν και δεν έκρυψε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, τη δυσκολία της συναισθηματικής προετοιμασίας: «Είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Τις μνήμες που έχω από αυτό το γήπεδο και τον κόσμο δεν μπορώ να τις περιγράψω.

Ο Μπαρτζώκας στάθηκε στο «πρόβλημα», που θα έπρεπε να «αποφύγει» ο Ολυμπιακός Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ζήτημα του Ολυμπιακού στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού με τη Μονακό.

Πιστεύω ότι είμαι ευλογημένος που έζησα ότι έζησα σε αυτό το γήπεδο, με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά που περάσαμε, αυτά που ζήσαμε, τα καλά, τα άσχημα. Πόσο δεθήκαμε. Ήταν εκπληκτικά χρόνια της ζωής μου και νιώθω ευλογημένος. Πραγματικά είμαι ευλογημένος και με τη σχέση που έχω με τους ανθρώπους εδώ πέρα, με τον κόσμο του Ολυμπιακού, με τη διοίκηση, πραγματικά είμαι πολύ περήφανος και ευλογημένος», είπε.

Το… μαχαίρι παρόλα αυτά το τράβηξε ξανά για να φύγει ξανά αήττητος από την Ελλάδα. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει κερδίσει δις τον Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό στο προπονητικό του ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα. Καθαρό 3/3 για τον Λαρισαίο τεχνικό που νιώθει ευχάριστα στον τόπο του και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

29/11/24: Παναθηναϊκός – Μονακό 88-91

27/3/25: Ολυμπιακός – Μονακό 77-80

29/10/25: Ολυμπιακός – Μονακό 87-92