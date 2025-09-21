Ο Βασίλης Σπανούλης συνεχίζει να γράφει ιστορία (και) ως προπονητής. Μετά το χάλκινο μετάλλιο της Ελλάδας, ήρθε η ώρα να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο!

Tι και αν ο Βασίλης Σπανούλης, πριν λίγο καιρό κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με την Ελλάδα;

Ο «Kill Bill» συνέχισε να γράφει ιστορία (και) ως προπονητής! Μπορεί να έχει κατακτήσει -σχεδόν- τα πάντα ως καλαθοσφαιριστής, αλλά ήρθε η ώρα να σηκώσει την πρώτη του κούπα και ως προπονητής. Κι αυτό, γιατί κέρδισε το Super Cup Γαλλίας, απέναντι στη Μονακό!

Μπορεί οι Μονεγάσκοι να έφτασαν πέρυσι στον τελικό της Euroleague και να έπαιξε στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να προσθέσει κάποιον τίτλο στην τροπαιοθήκη του!

Παρ’ όλα αυτά, μπήκε ένα «τέλος». Απέναντι στη Λε Μαν η διαφορά στην ποιότητα των δύο ομάδων ήταν εμφανής.

𝑺𝑼𝑷𝑬𝑹𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 𝑫𝑬 𝑭𝑹𝑨𝑵𝑪𝑬 🇫🇷🏆



La #RocaTeam devient la première équipe en France à remporter ce titre historique 👏



La meilleure façon de commencer la saison ! 🔥#DagheMunegu #SuperCoupe pic.twitter.com/Eh0VHnDllD — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 21, 2025

Από την αρχή του αγώνα η Μονακό πήρε τα ηνία της αναμέτρησης και δεν πάτησε ποτέ το «φρένο»! Κάτι που δείχνει και το τελικό σκορ, αφού κέρδισε με 104-79 (21/09)!

Σημαντική ήταν η συμβολή αρκετών παικτών, με τους Μάικ Τζέιμς (18 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Έλι Οκόμπο (16 πόντοι, 7 ασίστ) και Άλφα Ντιαλό (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ) να ξεχωρίζουν.