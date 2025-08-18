Με έναν παίκτη λιγότερο συνεχίζει η Εθνική Ομάδα την προετοιμασία της για το επερχόμενο Eurobasket 2025. Ποιοι διεκδικούν μία θέση και ποιοι οι σίγουροι;

Εβδομάδα crash test για την Εθνική Ομάδα και όχι μόνο αυτή που ξεκίνησε την 18η του Αυγούστου 2025. Η κλεψύδρα αδειάζει και το μεγάλο ραντεβού για τις 24 ομάδες που θα λάβουν χώρα στο EuroBasket, πλησιάζει.

Και εβδομάδα Γιάννη Αντετοκούνμπο μεταξύ άλλων, ο οποίος προπονείται κανονικά με τους υπόλοιπους και θα πάρει κανονικά χρόνο συμμετοχής στα τελευταία, δυνατά φιλικά προετοιμασίας.

Το καθιερωμένο «Τουρνουά Ακρόπολις» βρίσκεται προ των πυλών και σε αυτό δεν θα βρίσκεται, τουλάχιστον στον πάγκο, ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Ο Center του Ολυμπιακού που θα παρεμείνει κάτοικος Πάτρας και τη νέα αγωνιστική περίοδο και ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική ομάδα των ανδρών στα τελευταία «παράθυρα», βοήθησε μέχρι τώρα στην προετοιμασία.

Μπαίνοντας ωστόσο στην τελική ευθεία, αποφασίστηκε όπως αναμενόταν, να μείνει εκτός συνέχειας. Τη Δευτέρα 18/8 πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση με τη «γαλανόλευκη», η οποία ανεβάζει στροφές. Πλέον έχουν απομείνει 16 παίκτες (από τους 19 αρχικά ή 20 αν συμπεριλάβουμε και τον Αβδάλα) για 12 θέσεις με τον κλοιό, να σφίγγει.

Από αυτούς, οι 9 μοιάζουν σίγουροι και αμετακίνητοι. Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Από εκεί και πέρα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας θα μείνουν και εκείνοι εκτός. Ίσως και πριν το Ακρόπολις ή μετά από αυτό, πριν την πρόβα τζενεράλε με τη Γαλλία στο πιο δυνατό – θεωρητικά – φιλικό αυτής της εβδομάδας.

Συνεπώς ο Έλληνας τεχνικός θα έχει να επιλέξει ανέμεσα στους Θανάση Αντετοκούνμπο, Δημήτρη Κατσίβελη, Νίκο Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρη και Αλέξανδρο Σαμοντουροβ. Τρεις από τους πέντε προαναφερθέντες θα μπουν στο αεροπλάνο για την Κύπρο και τη Λετονία, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μετά από μία γεμάτη σεζόν στην Ισπανία και την ACB, φαντάζει αρκετά δύσκολο ο Νίκος Χουγκάζ να μην βρεθεί στην αποστολή. Άλλωστε είχε συνεργαστεί με τον «Kil Bill» και στο Περιστέρι.

Άρα ο κλήρος πέφτει στους 4 (Θ. Αντετοκούνμπο, Κατσίβελης, Ζούγρης και Σαμοντούροβ), οι οποίοι θα τα δώσουν όλα – και θα κριθούν – για μία θέση στην τελική 12άδα. Πιθανότατα ο Σπανούλης θα θελήσει έναν ακόμα χειριστή άρα ο Κατσίβελης συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για το εντός παρά το εκτός.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ

Αναλυτικότερα τα όσα αναφέρει η Ομοσπονδία αναφορικά με τα εισιτήρια και τις τιμές για το σημαντικό Τουρνουά Ακρόπολις που έχει γίνει θεσμός κάθε καλοκαίρι πριν από κάθε μεγάλη διοργάνωση.

*Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8) στις 17.00 μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ.

*Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στον αγώνα Λετονία – Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535, Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Το πρόγραμμα του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

20/8 20.00 Ελλάδα – Λετονία

21/8 20.00 Λετονία – Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα – Ιταλία