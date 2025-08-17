Τι κι αν είναι προπονητής; Ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να πατήσει ξανά παρκέ και να αναλάβει χρέη… αμυντικού, στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνεχίζει την προετοιμασία του για το Eurobasket, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το τουρνουά Ακρόπολις, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Αυγούστου, με αντιπάλους την Λετονία και την Ιταλία.

Δίχως τέλος τα προβλήματα για τους Ισπανούς: Ακόμα ένας εκτός, για τον αντίπαλο της Εθνικής!

Εθνική Ισπανίας

Η Εθνική Ισπανίας, που είναι στον όμιλο της Ελλάδας στο EuroBasket, έχασε ακόμα έναν παίκτη για την επερχόμενη διοργάνωση.

ole.gr

Στην προπόνηση της Κυριακής (17/08), ο Βασίλης Σπανούλης είδε τον Βασίλη Τολιόπουλο να επιστρέφει στη δράση, έχοντας ξεπεράσει τον πρόσφατο τραυματισμό του. Το ίδιο ισχύει και για τον Βαγγέλη Ζούγρη, ο οποίος επίσης επέστρεψε στις προπονήσεις.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης συνέβη και ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Ο Σπανούλης ανέλαβε ενεργό ρόλο αμυντικού, προσπαθώντας να δείξει στους παίκτες τι ακριβώς επιθυμεί από αυτούς στον αμυντικό τομέα.