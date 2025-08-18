Η δημοφιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν, είναι και θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα μέχρι να αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Μπορεί Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην έχει δει ακόμα το φίλαθλο κοινό παρότι οι μέρες για το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket 2025 μειώνονται αισθητά (28/8 το πρώτο τζάμπολ για τη γαλανόλευκη), παρόλα αυτά ο Έλληνας σούπερ σταρ χαίρει της αναγνώρισης που του αναλογεί.

Ο Greek Freak που σπανίως λείπει από τις καλοκαιρινές υποχρεώσεις της «Επίσημης Αγαπημένης» απ’ όταν μπήκε στον (προ)θάλαμό της, ετοιμάζεται για την πρώτη φετινή του συμμετοχή στο επερχόμενο και καθιερωμένο «Τουρνουά Ακρόπολις». Την πρόβα τζενεράλε ουσιαστικά πριν τη μεγάλη πρόκληση στα γήπεδα της Κύπρου και στη συνέχεια της Λετονίας για τις 16 από τις 24 συνολικά ομάδες της διοργάνωσης.

Όπως είναι λογικό, τα βλέμματα αναμένεται να στραφούν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης» που κυριαρχεί στην αντίπερα όχθη του ωκεανού και την κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς και δις MVP της κανονικής διάρκειας, αποτελεί μία ιδιαίτερα δημοφιλής προσωπικότητα στον μπασκετικό πλανήτη. Ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Σε τέτοιο βαθμό που φλερτάει με την πρωτιά στην ερώτηση της FIBA αναφορικά με τον μεγαλύτερο σταρ της διοργάνωσης του 2025.

Πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς που σέρνει τον χορό και σε απόσταση βολής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτέλεσε φυσικά την επιλογή της παγκόσμιας Ομοσπονδίας από πλευράς Εθνικής Ελλάδος και κέρδισε την εμπιστοσύνη του φίλαθλου κοινού όπως δείχνει η ψηφοφορία.

Θέση Νο2 και 14% για τον σημαιοφόρο της Ελλάδας στο Παρίσι, στο υψηλότερο σκαλί γου βάθρου – για την ώρα – ο Νίκολα Γιόκιτς (16%). Κάτω από 10% για τους Ντόντσιτς (Σλοβενία), Πορζίνγκις (Λετονία), Αβντίγια (Ισραήλ), Μάρκανεν (Φινλανδία) και ούτω καθ’ εξής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ του τελευταίου EuroBasket (2022), όταν είχε τελειώσει τη διοργάνωση με 29,3 πόντους κατά μέσο όρο.