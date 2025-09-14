Σε τι… φάση της ζωής του βρίσκονταν οι Έλληνες διεθνείς στο τελευταίο μετάλλιο της Εθνικής;

Η Εθνική Ελλάδας ψάχνει το πρώτο της μετάλλιο, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και θα χρειαστεί να δώσει «μάχη» με τη Φινλανδία στον μικρό τελικό του EuroBasket.

Τι έκαναν, όμως, οι Έλληνες διεθνείς που βρίσκονται στην τωρινή αποστολή, όταν η «γαλανόλευκη» έφταναν στην κατάκτηση του χάλκινου στο τουρνουά της Πολωνίας;

Μπορεί η παρέα των Σπανούλη και Ζήση, τότε, να έφτανε στην τρίτη θέση της διοργάνωσης, ωστόσο οι περισσότεροι από τους παίκτες της φετινής αποστολής, πήγαιναν ακόμα… σχολείο!

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο ομογενής γκαρντ ήταν μόλις 13 ετών και ακόμα… έψαχνε τα πρώτα του βήματα, στον χώρο του μπάσκετ.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Έφηβος ήταν ακόμα τότε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, όμως είχε επιλέξει ήδη το μπάσκετ. Έναν χρόνο αργότερα, το 2010, θα ξεκινούσε την καριέρα του σε επίπεδο ανδρών, στο Αιγάλεω.

Βασίλης Τολιόπουλος

Όπως και ο Ντόρσεϊ, 13 ετών ήταν και ο Τολιόπουλος, ο οποίος πήγαινε ακόμα σχολείο, το 2009. Αν και μικρός, δοκίμασε από νωρίς την τύχη του στις ακαδημίες του Πανιωνίου.

Κώστας Σλούκας

Μέλος της «χρυσής γενιάς» της ΕΘνικής Νέων. Το 2009, ο Σλούκας ήταν στην ομάδα που έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, με την κατάκτηση του EuroBasket U20.

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πήγαινε ακόμα… δημοτικό, αφού το 2009, ήταν μόλις 10 ετών!

Κώστας Παπανικολάου

Ήταν μαζί με τον Σλούκα, στη «χρυσή γενιά» της Εθνικής Νέων, ως αναπόσπαστο μέλος της ομάδας που κατέκτησε των ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20.

Δημήτρης Κατσίβελης

Ο Κατσίβελης βάδιζε προς τα 18 χρόνια του και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την αγωνιστική του πορεία, λίγους μήνες αργότερα, με την ομάδα του Μαντουλίδη στη Β Εθνική.

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Ο μικρότερος της αποστολής, με το… ζόρι θα έχει κάποιες «αχνές» αναμνήσεις από το χάλκινο του 2009. Τότε, άλλωστε, πήγαινε απλώς… νήπιο!

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο έφηβος… Greek Freak απείχε ακόμα τέσσερα χρόνια από το ιστορικό draft του 2013, όπου θα ξεκινούσε να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας ήταν σε ακόμα μικρότερη ηλικία, αφού τότε δεν είχε συμπληρώσει καλά-καλά τα 12 χρόνια του!

Θανάσης Αντετοκούνμπο

Από την άλλη, ο Θανάσης ήταν λίγο μεγαλύτερος, αφού απείχε μόλις έναν χρόνο από την ενήλικη ζωή του.

Ντίνος Μήτογλου

Άλλος ένας… 13χρονος εκείνη την εποχή, με τον Ντίνο Μήτογλου θα πηγαίνει επίσης ακόμα σχολείο!