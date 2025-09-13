Ένας αγώνας δρόμος από το να δώσει συνέχεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο εντυπωσιακό σερί του μέχρι στο… πισωγύρισμα.

Ο ημιτελικός κόντρα στην Τουρκία βρήκε την Εθνική ομάδα αισιόδοξη. Και είχε τους λόγους της για να αισθάνεται έτσι. Πειστική εικόνα στα χιαστί μέχρι το γειτονικό ντέρμπι, υψηλό ποσοστό εκτέλεσης και τον σούπερ σταρ της Γιάννη Αντετοκούνμπο σε… beast mode.

Ο άσος των Μπακς έσπερνε τον φόβο και τον τρόμο, βάζοντας σε μπελάδες όλες τις αντίπαλες άμυνες και προπονητές. Η ερώτηση μόνιμη σε αυτούς. «Πως σκοπεύετε να τον περιορίσετε;» Και η απάντηση πανομοιότυπη, πλην Ποτσέκο με τους σνάιπέρ του. «Δεν σταματιέται…» Έλα όμως που η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν τα κατάφερε.

Οι πολύ διαβασμένοι γείτονες, εφάρμοσαν μία τακτική που αποδείχθηκε κομβική ώστε να «βραχυκυκλώσει» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ως εκτούτου την Εθνική ομάδα. Πώς; Με δυναμικές βοήθειες και παγίδα στο low post που τον οδηγούσε είτε σε λάθος πάσα, είτε καθυστερούσε την εκτέλεση της επίθεσης. Μία διαρκής κίνηση που χρειαζόταν το μέγεθος του φοβερού και τρομερού Οσμάνι καθώς και την αθλητικότητα των «φτερών» της Τουρκίας (κυρίως Οσμάν) και φυσικά του Σενγκούν. Μία συντονισμένη προσπάθεια που απέδωσε καρπούς.

Οι Τούρκοι έβγαλαν εκτός κλίματος αγώνα τον Γιάννη, πίεσαν μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο τον Κώστα Σλούκα και τον Βασίλη Τολιόπουλο «αιχμαλοτίζοντας» την Εθνική ομάδα.

Ο Greek Freak βέβαια δεν βρέθηκε σε κακή βραδιά, τη χειρότερή του σε αυτό του τουρνουά σίγουρα, μόνο στην επίθεση αλλά και στην άμυνα που χανόταν στις περιστροφές, δεχόταν καλάθια. Κι όταν ο κορυφαίος σου με διαφορά παίκτης, το σημείο αναφοράς σου, ένας εκ των κορυφαίων του κόσμου, δεν μπορεί να βοηθήσει τότε η κατάληξη μοιάζει προδιαγεγραμμένη. Μόνο με κάποιο θαύμα θα μπορούσε η Εθνική Ελλάδος να εμφανιστεί έστω πιο ανταγωνιστική με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε τέτοια βραδιά.

Ο μέγκα σταρ της Εθνικής Ελλάδος, ο οποίος μπήκε στο ματς με 11 σερί αγώνες που μετρούσε 25+ πόντους. Στα χνάρια του σπουδαίου Νίκου Γκάλη που σταμάτησε αυτό το αξιοπρόσεκτο και μονάκριβο ρεκόρ του, στα 19 συναπτά ματς με 25+ πόντους.

Ο βασικός μέχρι πριν τον ημιτελικό υποψήφιος για να κάνει παρέα στον Ντόντσιτς και τον Γκάλη, Γιάννης Αντετοκούνμπο με 30+ πόντους ανά αγώνα σε μία διοργάνωση.

Οι μόλις 12 πόντοι με 6/13 σουτ που σημείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στην Τουρκία δίχως καμία εύστοχη βολή, ήταν η μικρότερη επιθετική του συγκομιδή με το εθνόσημο τα τελευταία έξι χρόνια. Από το 2019 για την ακρίβεια και την πρεμιέρα του Mundobasket, απέναντι στο Μαυροβούνιο (85-60). Τότε είχε τελειώσει το ματς με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από τότε μεσολάβησαν 24 αγώνες με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μέχρι τον χαμένο ημιτελικό με τους Τούρκους. Τον ίδιο αριθμό πόντων (12), είχε βάλει και στο «μαύρο» εκείνο ματς με τους Τσέχους στο ίδιο τουρνουά του 2019 όπου η Εθνική ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει τη διαφορά για να συνεχίσει.