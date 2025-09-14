Η Εθνική ομάδα παίζει στον μικρό τελικό της Ρίγα για ένα μετάλλιο κόντρα σε έναν αντιτουριστικό μπασκετικά αντίπαλο που όμως την έχει κάνει να την προσέξει.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Η Εθνική ομάδα το απόγευμα της Κυριακής (14/9) έχει ραντεβού με την ιστορία. Για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Για το μετάλλιο, ανεξαρτήτως χρώματος που θα «αγαλιάσει» γενιές.

«Χάλκινο που θα μοιάζει με χρυσό», είπε ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του μερικές ώρες πριν τον μικρό τελικό στη Ρίγα που μοιάζει με ΜΕΓΑΛΟΣ. Και κάπως έτσι είναι καθώς οι περισσότεροι που είχαν προγραμματίσει να βρίσκονται στη λετονική πρωτεύουσα την 14η του Σεπτέμβρη ή είχαν κυκλώσει την ημερομηνία αυτή στο ημερολόγιο, χαρακτηρίζονταν από τους υπόλοιπους, υπερβολικά αισιόδοξοι αν όχι ονειροπόλοι.

Στον δρόμο της «γαλανόλευκης» για το πρώτο μετάλλιο μετά το 2009 και το Κατοβίτσε της Πολωνίας, στέκει ένας αντίπαλος αντιτουριστικός μπασκετικά. Εξ΄ ονόματος μόνο βέβαια, όχι εξ’ όψης.

Η Φινλάνδία δεν συγκαταλέγεται στις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου. Και πως να συμβεί αυτό όταν η μεγαλύτερη διάκρισή της σε διεθνείς και μεγάλες διοργανώσεις, αποτελεί η 7η θέση στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ.

Η Εθνική ομάδα δεν ήταν ότι δεν ήθελε αλλά (σίγουρα) δεν μπορούσε Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν άφησε την Εθνική ομάδα μεταξεταστέα και την έστειλε σε μεγάλη πρόκληση.

Άλλο που η «Επίσημη Αγαπημένη» τα έχει βρει… μπαστούνια έως έναν βαθμό απέναντί της. Και το παρελθόν δείχνει πως όχι μονάχα φέτος αλλά και στο παρελθόν, δεν της ταίριαζε η Φινλανδία της Εθνικής ομάδας.

Σε σύνολο 23 αγώνων, η Εθνική ομάδα δεν βλέπει το ζύγι να γέρνει και τόσο ξεκάθαρα με το μέρος της αφού μετρά 14 νίκες και 9 ήττες από το Ευρωπαϊκό του 1961 και έπειτα. Την πρώτη τους κόντρα που συνοδεύτηκε με αρνητικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες δύο φορές που συναντήθηκαν, η «γαλανόλευκη» δεν πανηγύρισε στο άκουσμα της… χοντρής κυρίας.

Η Εθνική Ελλάδος ηττήθηκε από την αντίστοιχη της Φινλανδίας με πανομοιότυπα σκορ το 2013 και το 2017 (86-77 και 89-77 αντίστοιχα). Οι δίχως Μάρκανεν βόρειοι, με τον μπαμπά Μούρινεν εν ενεργεία και τον Κόπονεν φυσικά αρχιβιολιστή. Αρνητικός ο συντελεστής γενικότερα σε Ευρωμπάσκετ με 3-1 υπέρ του συνόλου του Τουόβι.

Οι Suomi βέβαια έχουν κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και το μέλλον τους φαντάζει ακόμα πιο λαμπρό. Εν μέσω παραγωγικής διαδικασίας. Με παιδιά να βρίσκονται στα πρόθυρα του κολεγίου στις ΗΠΑ (Λιτλ, Μούρινεν) και τον σούπερ σταρ Μάρκανεν να αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων στον κόσμο.

Η Φινλανδία για πολλούς αποτελεί την έκπληξη του τουρνουά και σίγουρα μπορεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο αφού εκείνοι πέταξαν εκτός το μεγάλο φαβορί Σερβία. Με μπασκετικές αρχές σύγχρονες, ταχύτητα, αθλητικότητα, έφτασαν στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Ωστόσο δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που την περίμεναν να κάνει… κρότο.

1η σε κατοχές (101 ανά ματς)

5η σε ενεργητικό (87,1 π.)

5η σε εντός παιδιάς ακριβώς πίσω από την Ελλάδα (30,8 εύστοχα σουτ)

1η σε εύστοχα τρίποντα (12,3 ανά ματς)

3η σε ριμπάουντ (35,6 ανά αγώνα)

Όποιος ισχυρίζεται πως η Φινλανδία έχει φτάσει λόγω συγκυριών στην 4άδα, δεν έχει παρακολουθήσει απλώς το τουρνουά. Δεν υπήρχε τυχαία η πεποίθηση πως θα μπορούσαν να κοντράρουν κοτζάμ παγκόσμιους πρωταθλητές στον ημιτελικό. Ασχέτως αν οι Γερμανοί αποδείχθηκαν μία κατηγορία μόνοι τους.