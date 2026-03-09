Ο Παναθηναϊκός έχει «πληγωθεί» πάρα πολύ μέσα στο 2026, αλλά υπάρχει και μία μεγάλη «εξαίρεση» στην πορεία του.

Aκόμα μία ήττα για τον Παναθηναϊκό στη Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» αν και ήταν στο +21 μέσα στο Ιβανώφειο, για την 20ή αγωνιστική, όμως ο Ηρακλής έκανε τη μεγάλη ανατροπή (08/03, 76-74)!

Το buzzer-beater του Τζάστιν Έλντερ-Ντέιβις ήταν αυτό που «υπέγραψε» την τέταρτη ήττα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Μία συνθήκη, που μόνο συχνά δεν βλέπουμε, τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση.

O Αταμάν έκανε χειραψία με τον Λούκιτς, πριν έρθει η «απόφαση» για τη νίκη του Ηρακλή! (video) Ο Εργκίν Αταμάν με μία κίνησή του έδειξε πως κατάλαβε, πως ο Ηρακλής πήρε μία σπουδαία νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό (08/03, 76-74) πριν την «απόφαση» των διαιτητών!

Παρ’ όλα αυτά, το 2026 έχει αφήσει πολλές ανοιχτές «πληγές» στον Παναθηναϊκό. Παρά τα αρνητικά του αποτελέσματα, έχει να «θυμάται» και μία μεγάλη στιγμή μέσα σε αυτήν την χρονιά, που διανύουμε.

Η «εξαίρεση» και το 2026 που «προβληματίζει»

Αν δούμε όλα τα αποτελέσματα του «τριφυλλιού» τη νέα σεζόν θα δούμε και μία μεγάλη «πτώση». Αρχικά, στη Euroleague τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.

Αυτή τη στιγμή, το κλαμπ του Εργκίν Αταμάν, είναι στην 10η θέση της βαθμολογίας και κανείς δεν ξέρει αν θα είναι στα Play Offs.

Το ρεκόρ τους είναι στο 16-14, με τις οκτώ νίκες να έχουν έρθει μέσα στο 2026. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα μετρούν τέσσερις νίκες.

Από εκεί και πέρα, το πλεονέκτημα έδρας για τους τελικούς της Stoiximan GBL έχει «χαθεί», μιας και οι τέσσερις ήττες είναι ένα «απαγορευτικό νούμερο».

H πρώτη «αντίδραση» του Αταμάν, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό (video) Ο Κολοσσός Ρόδου «σόκαρε» τον Παναθηναϊκό (15/02, 97-102), με τον Εργκίν Αταμάν να φεύγει για τα αποδυτήρια, απευθείας μετά τη λήξη του ματς.

Οι τρεις ήττες ήρθαν, μετά την αλλαγή του χρόνου και έχουν αναγκάσει τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει πως αν θέλει το πρωτάθλημα θα πρέπει να τα καταφέρει με μειονέκτημα έδρας.

Η μοναδική «εξαίρεση» είναι το Κύπελλο Ελλάδας. Οι «πράσινοι» ήταν φανταστικοί στο Allwyn Final-8 και στον τελικό κέρδισαν με αρκετή ευκολία τον Ολυμπιακό!

Στη μοναδική «εξαίρεση» από το άσχημο «φεγγάρι» του Παναθηναϊκού στο 2026.