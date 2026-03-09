Aκόμα μία ήττα για τον Παναθηναϊκό στη Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» αν και ήταν στο +21 μέσα στο Ιβανώφειο, για την 20ή αγωνιστική, όμως ο Ηρακλής έκανε τη μεγάλη ανατροπή (08/03, 76-74)!
Το buzzer-beater του Τζάστιν Έλντερ-Ντέιβις ήταν αυτό που «υπέγραψε» την τέταρτη ήττα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Μία συνθήκη, που μόνο συχνά δεν βλέπουμε, τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση.
Παρ’ όλα αυτά, το 2026 έχει αφήσει πολλές ανοιχτές «πληγές» στον Παναθηναϊκό. Παρά τα αρνητικά του αποτελέσματα, έχει να «θυμάται» και μία μεγάλη στιγμή μέσα σε αυτήν την χρονιά, που διανύουμε.
Η «εξαίρεση» και το 2026 που «προβληματίζει»
Αν δούμε όλα τα αποτελέσματα του «τριφυλλιού» τη νέα σεζόν θα δούμε και μία μεγάλη «πτώση». Αρχικά, στη Euroleague τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
Αυτή τη στιγμή, το κλαμπ του Εργκίν Αταμάν, είναι στην 10η θέση της βαθμολογίας και κανείς δεν ξέρει αν θα είναι στα Play Offs.
Το ρεκόρ τους είναι στο 16-14, με τις οκτώ νίκες να έχουν έρθει μέσα στο 2026. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα μετρούν τέσσερις νίκες.
Από εκεί και πέρα, το πλεονέκτημα έδρας για τους τελικούς της Stoiximan GBL έχει «χαθεί», μιας και οι τέσσερις ήττες είναι ένα «απαγορευτικό νούμερο».
Οι τρεις ήττες ήρθαν, μετά την αλλαγή του χρόνου και έχουν αναγκάσει τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει πως αν θέλει το πρωτάθλημα θα πρέπει να τα καταφέρει με μειονέκτημα έδρας.
Η μοναδική «εξαίρεση» είναι το Κύπελλο Ελλάδας. Οι «πράσινοι» ήταν φανταστικοί στο Allwyn Final-8 και στον τελικό κέρδισαν με αρκετή ευκολία τον Ολυμπιακό!
Στη μοναδική «εξαίρεση» από το άσχημο «φεγγάρι» του Παναθηναϊκού στο 2026.