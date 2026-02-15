Ο Κολοσσός Ρόδου «σόκαρε» τον Παναθηναϊκό (15/02, 97-102), με τον Εργκίν Αταμάν να φεύγει για τα αποδυτήρια, απευθείας μετά τη λήξη του ματς.

«Βόμβα» από τον Κολοσσό Ρόδο στο Telekom Center Athens. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έκανε το απόλυτο «μπαμ», αφού κέρδισε τον Παναθηναϊκό (15/02, 97-102), ακόμα και αν ήταν τελευταίος στη Stoiximan GBL!

Μία ήττα, που ήρθε να «βαρύνει» το κλίμα, μετά το κακό διάστημα που διανύει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Σε μία αναμέτρηση, που -κατά πάσα πιθανότητα- «τελειώνει» και τις ελπίδες του «τριφυλλιού» για πλεονέκτημα έδρας.

Κι αυτό, γιατί θα πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό στο «σπίτι» του με +5 πόντους και παράλληλα οι Πειραιώτες να ηττηθούν ακόμα δύο φορές στη Stoiximan GBL.

Ένα σενάριο, που δεν φαντάζει πιθανό, αφού ελάχιστες φορές οι δύο «μεγάλοι» χάνουν στο πρωτάθλημα. Μετά την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου, υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους των «πρασίνων».

Την ίδια ώρα, ο Εργκίν Αταμάν φάνηκε να είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Σε ένα ματς, που στο πρώτο ημίχρονο κοούτσαρε ο Χρήστος Σερέλης. Αυτό συνέβη, γιατί ο Τούρκος τεχνικός ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία.

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος επέστρεψε στο… πόστο του. Στο τέλος προσπάθησε να τονώσει ψυχολογικά την ομάδα του, αλλά στο τέλος υποχρεώθηκε στην ήττα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης η πρώτη του «αντίδραση» ήταν να αποχωρήσει απευθείας για τα αποδυτήρια.

Πρώτα έκανε τη συνηθισμένη χειραψία με τον αντίπαλο προπονητή και έπειτα πήγε στη φυσούνα απογοητευμένος, χωρίς να μιλάει σε κανέναν.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την αντίδραση του Εργκίν Αταμάν: