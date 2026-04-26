Ο Ολυμπιακός «ταξίδευε» στην σειρά των προημιτελικών με την Μονακό, ακόμα κι έτσι όμως τελείωσε την κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL αήττητος για τρίτη φορά στην ιστορία του.

Η ασυμβίβαστη ΑΕΚ προέβαλλε κάτι περαπάνω από σθεναρή αντίσταση στον Ολυμπιακό που βιάστηκε να σκεφτεί την Μονακό και το Final Four της Ευρωλίγκας. Παρόλα αυτά βέβαια η ποιότητα των «ερυθρολεύκων» και το σαφώς μεγαλύτερο μπάτζετ, μίλησαν στο τέλος για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα που έκανε τη δουλειά.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 22η νίκη του στο πρωτάθλημα σε ισάριθμούς αγώνες για την 36η έκδοση της Stoiximan GBL, διευρύνοντας μία πολύ ξεχωριστή λίστα του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες του «καυτού» Τάιλερ Ντόρσεϊ επιβλήθηκαν και της ανταγωνιστικής ΑΕΚ στη Sunel Arena στην αυλαία της κανονικής περιόδου και επανέλαβαν ότι και τη σεζόν 2022-23 με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο. Να τερματίσουν δηλαδή χωρίς απώλειες το πρώτο χρονοβόρο κομμάτι της σεζόν στην Ελλάδα.

Όπως και τότε, έτσι και τώρα κινήθηκαν με τα… φρένα σπασμένα για το 22/22, σε μια αγωνιστική περίοδο που την ολοκλήρωσαν με 30 νίκες και μόλις μία ήττα – στους τελικούς από τον Παναθηναϊκό – για να αναδειχθούν πρωταθλητές Ελλάδας.

Το απόλυτο είχαν και τη σεζόν 2010-11 με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς στον πάγκο. Με τον «σοφό» ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 26/26, για να ολοκληρώσει την πορεία του με 34-2 συνολικό ρεκόρ.

Όλα τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου στα χρόνια του επαγγελματικού μπάσκετ, έχει κερδίσει δύο φορές και ο Παναθηναϊκίς. Οι «πράσινοι» είχαν το απόλυτο τόσο τη σεζόν 2017-18 όσο και το 2024-25, αν και αυτό δεν ήταν αρκετό στη δεύτερη περίπτωση για να προσθέσουν ένα ακόμα πρωτάθλημα στην πλούσια τροπαιοθήκη τους.

Αήττητοι πριν τα χρόνια της Stoiximan GBL έχουν υπάρξει επίσης η ΑΕΚ του Νίκου Μήλα το 1968 με 22/22, ο Ολυμπιακός του Φαίδωνα Ματθαίου το 1976 με 22/22 και ο Άρης του «Ξανθού» την τριετία (1986-88) με συνολικά 65-0 στην κανονική διάρκεια.