Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL.

Αυτό ήταν. Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε, αφού 24 αγωνιστικές αποτελούν παρελθόν.

Πλέον, γνωρίζουμε τις οκτώ ομάδας, που θα «παλέψουν» για το πρωτάθλημα στα Play Offs, αλλά και το κλαμπ που του χρόνου θα είναι στην Elite League.

Αρχικά, ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, καθώς έκανε το «απόλυτο» με 24/24 νίκες. Απέναντί του θα βρει τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Παναθηναϊκός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση, θα παίξει στα Play Offs με τη Μύκονο. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα έχει πλεονέκτημα απέναντι στο Περιστέρι, ενώ η ΑΕΚ τερμάτισε στην τέταρτη θέση και θα παίξει κόντρα στον Άρη.

Η σεζόν τελειώνει για τον Ηρακλή, το Μαρούσι, την Καρδίτσα, αλλά και τον Προμηθέα Πατρών. Παράλληλα, η μοναδική ομάδα που λέει «αντίο» από τη διοργάνωση είναι ο Πανιώνιος.

Ο «Ιστορικός», όσο και αν πάλεψε στη Θεσσαλονίκη δεν τα κατάφερε. Έχασε από τον Άρη (25/04, 75-65) έμεινε στις έξι νίκες και δεν μπόρεσε να διατηρήσει ελπίδες, για την παραμονή του.

Κι αυτό, γιατί ενώ είχε ίδιες νίκες με το Μαρούσι, η ομάδα της Αθήνας υπερτερούσε στις ισοβαθμίες.

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL:

Ολυμπιακός 24-0 Παναθηναϊκός 19-5 ΠΑΟΚ 17-7 ΑΕΚ 16-8 Άρης 14-10 Περιστέρι 14-10 Μύκονος 9-15 Κολοσσός Ρόδου 8-16 Ηρακλής 8-16 Προμηθέας Πατρών 8-16 Καρδίτσα 7-17 Μαρούσι 6-18 Μαρούσι 6-18

Τα ζευγάρια των Play Offs:

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

Παναθηναϊκός – Μύκονος

ΠΑΟΚ – Περιστέρι

ΑΕΚ – Άρης