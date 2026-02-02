Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στη Stoiximan GBL και όχι από τον Ολυμπιακό. Πότε είχε συμβεί κάτι παρόμοιο ξανά; Όταν ένας νυν παίκτης του τον είχε «πληγώσει»!

Ομάδα της Stoiximan GBL μπόρεσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και αυτή δεν είναι ο Ολυμπιακός!

Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε συνηθίσει τους δύο «μεγάλους» του ελληνικού μπάσκετ, να χάνουν στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, αυτό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (01/02, 102-95 παρ.), με τον Άρη να πανηγυρίζει μία σπουδαία νίκη.

Σε ένα ματς που τα είχε… όλα. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν πολύ κοντά στο να «καθαρίσουν» την αναμέτρηση, πριν οδηγηθεί στην παράταση.

Όμως, με ένα «τρελό ξέσπασμα» του Παναθηναϊκού είχαμε την ισοφάριση, στα τελευταία λεπτά.

Παρ’ όλα αυτά, στην παράταση η «πλάστιγγα» έγειρε προς το μέρος του Άρη. Πότε είχαμε ξανά μία ήττα, για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, από μία ομάδα εκτός του Ολυμπιακού;

Θα πρέπει να «γυρίσουμε» δύο χρόνια πίσω! Και πάλι, ο Άρης ήταν αυτός που τα κατάφερε, με πρωταγωνιστή έναν νυν παίκτη του «τριφυλλιού».

Ο Τολιόπουλος «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό

Το ημερολόγιο έδειχνε 5 Φλεβάρη του 2024. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε τον Άρη στο ΟΑΚΑ, με τους «κίτρινους» να κερδίζουν με 73-70 και να… σπάνε το αήττητο ρεκόρ, που είχε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν!

Το ματς «κατέληξε» στα χέρια των Θεσσαλονικείς, με έναν νυν παίκτη των «πρασίνων» να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής!

Ποιος ήταν αυτός; Μα φυσικά, ο Βασίλης Τολιόπουλος! Ο Έλληνας γκαρντ είχε σκοράρει συνολικά 12 πόντους.

Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά έγινε στα τελευταία λεπτά. Πέτυχε δύο σημαντικά τρίποντα στο φινάλε και έκανε το «μπαμ», αφού ήταν ο «πρωτεργάτης» στην… αντεπίθεση του Άρη!

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, ήταν ξανά «παρών» σε μία ήττα του Παναθηναϊκού από μία ομάδα στη Stoiximan GBL, εκτός του Ολυμπιακού.

Σκόραρε συνολικά έξι πόντους, έχοντας τρεις ασίστ, σε σχεδόν 15 λεπτά συμμετοχής και «θυμήθηκε» τον Φλεβάρη του 2024. Ωστόσο, αυτή τη φορά, ήταν με την πλευρά των ηττημένων.