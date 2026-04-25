Οι φίλοι του Άρη «κάλεσαν» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα τους, ώστε να αφήσει το NBA και να φορέσει τα κίτρινα!

Ο «κακός χαμός» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο Έλληνας «σταρ» έχει ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, για να δει από κοντά την αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο (25/04, 18:15), στην 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στο πλευρό του όπως τις περισσότερες φορές ήταν τόσο η μητέρα του Βερόνικα, αλλά και ο αδερφός του, Θανάσης. Την ίδια ώρα, και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, θα δηλώσει «παρών» απέναντι στον «Ιστορικό».

Σε ένα ματς που θα δουν εν δράσει των Κώστα Αντετοκούνμπο, που παίζει στους Θεσσαλονικείς.

«Χαμός» έξω από το Αλεξάνδρειο, στην άφιξη της οικογένειας Αντετοκούνμπο και του Σιάο! (video)

Ο «Greek Freak» μπήκε μέσα στο Αλεξάνδρειο, με πολλούς φίλους των «κίτρινων» να τον αποθεώνουν. Ακριβώς το ίδιο έγινε και λίγα λεπτά πριν το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης.

Κι όλα αυτά, ενώ υπήρξε και ένα επικό σύνθημα, με τους οπαδούς του Άρη να «καλούν» τον φόργουορντ τον Μιλγουόκι Μπακς να… αφήσει το NBA!

Πιο συγκεκριμένα, ακουγόταν από τις κερκίδες: «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει. Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη».

Ένα σύνθημα που ήδη έχει κάνει τον «γύρο» του κόσμου μέσω του διαδικτύου!

Δείτε παρακάτω το σύνθημα που «δημιούργησαν» οι οπαδοί του Άρη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: