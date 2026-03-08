Ο Εργκίν Αταμάν με μία κίνησή του έδειξε πως κατάλαβε, πως ο Ηρακλής πήρε μία σπουδαία νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό (08/03, 76-74) πριν την «απόφαση» των διαιτητών!

Όλα έδειχναν πως ο Παναθηναϊκός θα πετύχαινε μία μεγάλη νίκη απέναντι στον Ηρακλή (08/03, 76-74), μιας και έφτασε μέχρι και το +21!

Ωστόσο, όλα άλλαξαν και οι Θεσσαλονικείς έκαναν την απόλυτη «έκπληξη». Επέστρεψαν στο ματς και στο τέλος μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη, με buzzer-beater.

Ο Τζάστιν Έλντερ-Ντέιβις, λίγα δευτερόλεπτα, πριν ακουστεί η κόρνα πρόλαβε να ρίξει την μπάλα την μπάλα στο καλάθι.

Ένα αποτέλεσμα, που έφερε την τέταρτη ήττα του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL, για τη φετινή σεζόν! Σε μία εξέλιξη που ο Εργκίν Αταμάν δεν θα περίμενε σε καμία περίπτωση.

Άλλωστε, οι αντιδράσεις του, μετά το τελευταίο καλάθι, το δείχνουν ξεκάθαρα. Ο Τούρκος τεχνικός κοιτούσε αποσβολωμένος στο παρκέ, λες και δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε!

Η νίκη του Ηρακλή είχε και «περιπέτεια», αφού το τελευταίο καλάθι μπήκε στο φινάλε. Γι’ αυτό και οι διαιτητές του ματς αποφάσισαν να κάνουν on-field review.

Όση ώρα εξέταζαν τη φάση, για να δουν αν ήταν εντός χρόνου το καλάθι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, ο Εργκίν Αταμάν μόλις είδε όλα τα replay κατάλαβε πως είχε έρθει ήττα για την ομάδα του. Γι’ αυτό, πριν καν παρθεί η οριστική απόφαση, πήγε στον πάγκο του Ηρακλή και χαιρέτησε τον Ζόραν Λούκιτς.

Σε μία κίνηση, που ουσιαστικά «έδειξε» πως δεν απέμενε καθόλου χρόνος, για τον Παναθηναϊκό να αντιδράσει, για να διεκδικήσει τη νίκη.

Μάλιστα, μετά τη λήξης της αναμέτρησης, ο Τούρκος τεχνικός «κλείστηκε» στα αποδυτήρια και στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ήταν πάρα πολύ σύντομος, καθώς χρησιμοποίησε μονάχα 12 λέξεις.

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Δεν κρατήσαμε τη διαφορά και χάσαμε. Όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Ευχαριστώ».