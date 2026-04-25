Ο «κακός χαμός» έξω από το Αλεξάνδρειο, όταν η οικογένεια Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο έφτασαν για την αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο (25/04, 18:15)!

Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL είναι πολύ κοντά στην έναρξή της. Στο Αλεξάνδρειο υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις.

Άρης και Πανιώνιος (25/04, 18:15) θα τα «πουν» στην 24η «στροφή», σε μία αναμέτρηση που μπορεί να «κρίνει» και τον υποβιβασμό.

Κι αυτό, γιατί ο «Ιστορικός» είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας πέντε νίκες και θα «ψάξει» το «διπλό», ώστε να διατηρήσει ελπίδες για την παραμονή του.

«Πάτησε» Αλεξάνδρειο ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο! Ο Ρίτσαρντ Σιάο, νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδρειο! Ποιος ο λόγος της μη προγραμματισμένης παρουσίας του.

Την ίδια ώρα, το Αλεξάνδρειο έχει βάλει τα… καλά του, αφού έχει ορισμένους «εκλεκτούς καλεσμένους». Όπως είχε ανακοινωθεί, εδώ και αρκετές ημέρες, ο ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο, θα δηλώσει «παρών».

Όμως, μαζί του θα είναι και η οικογένεια Αντετοκούνμπο! Ο Θανάσης, όσο και ο Γιάννης, έκαναν το ταξίδι από τις ΗΠΑ, αφού οι υποχρεώσεις τους με τους Μιλγουόκι Μπακς έχουν ολοκληρωθεί και θα παρακολουθήσουν εν δράσει τον αδερφό τους, Κώστα.

Ακριβώς το ίδιο θα κάνει και η μητέρα του, Βερόνικα, αφού θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση μαζί με τους δύο της γιους.

Κατά την άφιξη της οικογένειας Αντετοκούνμπο, αλλά και του ισχυρού άνδρα των Θεσσαλονικείς υπήρξε αποθέωση από μεγάλη μερίδα οπαδών του Άρη! Συγκεκριμένα, έφτασαν όλοι μαζί περίπου 90 λεπτά πριν το τζάμπολ και δέχτηκαν ένα «ζεστό» χειροκρότημα.

Παράλληλα, στις κερκίδες θα είναι ακόμα μία μεγάλη μορφή του αθλητισμού, από τις παλιές εποχές του Άρη! Ο Νίκος Γκάλης θα είναι στο Αλεξάνδρειο, ώστε να δει από κοντά το ματς των «κίτρινων» απέναντι στον Πανιώνιο (25/04, 18:15)!

Δείτε παρακάτω την αποθέωση για την οικογένεια Αντετοκούνμπο και τον Ρίτσαρντ Σιάο: