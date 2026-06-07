Όλα στην «ισοπαλία». Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο 1-1, για τους τελικούς της Stoiximan GBL.
Οι «πράσινοι», παρά την ήττα τους στον πρώτο τελικό, έβγαλαν αντίδραση και πήραν τη ρεβάνς, για να φέρουν στα… ίσα το ζευγάρια.
Μαζί με τη νίκη κατάφεραν να βάλουν και ένα μεγάλο «στοπ» στους Πειραιώτες, που έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό.
Η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Γεγονός, που το δείχνουν και τα στατιστικά της.
Αρχικά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα τρομερό σερί 77 ημερών, που δεν είχαν «γνωρίσει» ποτέ τη λέξη: ήττα! Κι όμως, αφού πριν το Game 2 των τελικών, το τελευταίο τους αρνητικό αποτέλεσμα ήρθε στις 24 Μαρτίου απέναντι στη Βαλένθια (85-84)!
Από εκεί την ημέρα και έπειτα ο Ολυμπιακός άρχισε να «τρέχει» ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό σερί. Μέτρησε 18 ματς χωρίς ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη, μία «σκούπα» στα Play Offs και μία κατάκτηση Euroleague!
Παρ’ όλα αυτά, πίσω από αυτό το σερί «κρύβεται» και κάτι ακόμα, πολύ πιο εντυπωσιακό. Οι Πειραιώτες στις 18 συνεχόμενες νίκες τους σκόραραν κατά μέσο όρο 94.4 πόντους!
Παράλληλα, η άμυνά τους ήταν εξαιρετική, καθώς δέχονταν στα ίδια παιχνίδια μονάχα 76.7! Με λίγα λόγια, κατά μέσο όρο κέρδιζαν τα παιχνίδια τους 17.7 πόντους, στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.
Ωστόσο, στο Telekom Center Athens έμειναν πολύ χαμηλά, σκόραραν συνολικά 58 πόντους και είδαν το εντυπωσιακό τους σερί να λέει «αντίο»!