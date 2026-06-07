Οι τελικοί της Stoiximan GBL στην απόλυτη ισορροπία, με τον Παναθηναϊκό να βάζει «στοπ» σε ένα «τρελό» σερί, αλλά και στους τρομερούς αριθμούς του Ολυμπιακού.

Όλα στην «ισοπαλία». Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο 1-1, για τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι», παρά την ήττα τους στον πρώτο τελικό, έβγαλαν αντίδραση και πήραν τη ρεβάνς, για να φέρουν στα… ίσα το ζευγάρια.

Μαζί με τη νίκη κατάφεραν να βάλουν και ένα μεγάλο «στοπ» στους Πειραιώτες, που έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Γεγονός, που το δείχνουν και τα στατιστικά της.

Αρχικά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα τρομερό σερί 77 ημερών, που δεν είχαν «γνωρίσει» ποτέ τη λέξη: ήττα! Κι όμως, αφού πριν το Game 2 των τελικών, το τελευταίο τους αρνητικό αποτέλεσμα ήρθε στις 24 Μαρτίου απέναντι στη Βαλένθια (85-84)!

Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε τον Ολυμπιακό σε βαρομετρικό χαμηλό 903 ημερών Ο Παναθηναϊκός έφερε την σειρά των Τελικών στα ίσα αφού περιόρισε αισθητά τον βραχυκυκλωμένο Ολυμπιακό, γυρίζοντάς τον 2μιση χρόνια πίσω.

Από εκεί την ημέρα και έπειτα ο Ολυμπιακός άρχισε να «τρέχει» ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό σερί. Μέτρησε 18 ματς χωρίς ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη, μία «σκούπα» στα Play Offs και μία κατάκτηση Euroleague!

Παρ’ όλα αυτά, πίσω από αυτό το σερί «κρύβεται» και κάτι ακόμα, πολύ πιο εντυπωσιακό. Οι Πειραιώτες στις 18 συνεχόμενες νίκες τους σκόραραν κατά μέσο όρο 94.4 πόντους!

Ο Παναθηναϊκός «έσπασε» το απίστευτο σερί του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL O Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, έκανε το 1-1 στους τελικούς της Stoiximan GBL και υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα, έπειτα από -σχεδόν- έναν χρόνο!

Παράλληλα, η άμυνά τους ήταν εξαιρετική, καθώς δέχονταν στα ίδια παιχνίδια μονάχα 76.7! Με λίγα λόγια, κατά μέσο όρο κέρδιζαν τα παιχνίδια τους 17.7 πόντους, στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Ωστόσο, στο Telekom Center Athens έμειναν πολύ χαμηλά, σκόραραν συνολικά 58 πόντους και είδαν το εντυπωσιακό τους σερί να λέει «αντίο»!