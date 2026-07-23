Τη δική της ξεκάθαρη θέση υποστήριξε ξανά η ΕΟΚ αναφορικά με την περιβόητη κουβέντα για τον περιορισμό της συμμετοχής των ξένων αθλητών στη Stoiximan GBL. Ποια ήταν η αντιπρότασή της;

Τα τελευταία αποτελέσματα της Εθνικής ομάδας στα τελευταία «παράθυρα» του πρώτου γύρου των Προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, άνοιξε εκ νέου τον Ασκό του Αιόλου αναφορικά με ένα πολύκροτο ζήτημα που ουσιαστικά δεν έπαψε ποτέ να συζητιέται. Ωστόσο μεγάλωσε ακόμα περισσότετο το «στόμιο».

Ο (μόνιμος) προβληματισμός για το μέλλον και την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ, έφερε ξανά στο προσκήνιο την κουβέντα σχετικά με τον ισχύοντα κανονισμό σε Stoiximan GBL και Elite League, με τον περιορισμό της χρησιμοποίησης των ξένων.

Μετά από νέα πρόταση της ΑΕΚ, συζητήθηκε στο συνέδριο του ΕΣΑΚΕ το ενδεχόμενο της αύξησης του αριθμού αυτού από έξι σε επτά (6+6 σε 7+5), μεταβάλλοντας ουσιαστικά το κέντρο βάρους. Κάτι που βρήκε θετικά προσκείμμενους και τους Παναθηναϊκό-Ολυμπιακό αλλά πήρε παράταση σαν σκέψη και υλοποίηση για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αυτή η διαφοροποίηση πιστεύεται από μερικούς πως θα φέρει μία νέα τάξη πραγμάτων και για το ελληνικό μπάσκετ εν γένει – αν και εφόσον κάποια στιγμή υλοποιηθεί – φέρνοντα τους γηγενείς παίκτες προ των ευθυνών τους. Λιγότερες θέσεις, άρα μεγαλύτερος ανταγωνισμός αλλά και μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατάληψη μιας εξ’ αυτών.

Ανημέρα του συνερδίου, η Ομοσπονδία πήρε εκ νέου θέση και έδειξε για μία ακόμα φορά την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο αυτό της αύξησης του αριθμού των ξένων στην GBL.

Η ΕΟΚ μάλιστα μετέφερε τη δική της (αντι)πρότασή δια στόματος του Γενικού Διευθυντή Νίκου Σβερκούνου για την λήψη των καλύτερων δυνατών μέσων με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Πιο συγκεκριμένα έριξε στο τραπέζι την υποχρεωτική παρουσία δύο Ελλήνων στην πεντάδα (αρχική και κατά τη διάρκεια του αγώνα), υποστηρίζοντας πως η Εθνική Ελλάδος U20 έχει ανέβει δυο φορές στο βάθρο των νικητών τα τελευταία 4 χρόνια σε αντίστοιχες διοργανώσεις (Eurobasket), καθώς έχει καταταγεί και δυο φορές στην 5η θέση. «Αυτό θα δείξει ότι οι επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα παίκτη και την Εθνική ομάδα», τόνισε.