Ο Παναθηναϊκός έφερε την σειρά των Τελικών στα ίσα αφού περιόρισε αισθητά τον βραχυκυκλωμένο Ολυμπιακό, γυρίζοντάς τον 2μιση χρόνια πίσω.

Το ένα άστοχο σουτ έδινε τη θέση του στο άλλο, το κατάμεστο Telekom Center Athens έμοιαζε μαγκωμένο και ο Ολυμπιακός έδειχνε να έχει τον πρώτο λόγο. Οι «ερυθρόλευκοι» όμως δεν κεφαλαιοποίησαν την ανωτερότητά τους για 17-18 λεπτά κι οι «πράσινοι» τους τιμώρησαν.

Η άμυνα ήταν αυτή που τους κράτησε ζωντανούς, χάλασε το μυαλό και τη ισορροπία του διαφορετικού δίχως Ντόρσεϊ Ολυμπιακού και έδωσε εν τέλει το παιχνίδι στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και την παρέα του που απάντησε με… στόμφο στην κάκιστη εμφάνισή του στον πρώτο τελικό.

Το under μέχρι να σβήσει ο ήλιος πάνω στον Τόμας Γουόκαπ και τους ποίντ γκαρντ των Πειραιωτών, βγήκε στον Αταμάν και τους παίκτες του αφού ο Ολυμπιακός δεν ακούμπησε την μπάλα όσο θα ήθελε στο ζωγραφιστό. Και επιθετικά έμοιαζε μπερδεμένος.

Ο Φουρνιέ προσπαθούσε να βγει μπροστά και να τα κάνει ΟΛΑ (δημιουργία, εκτέλεση). Ο σεταρισμένος Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε στο παρκέ του Telekom Center Athens δύο εβδομάδες ακριβώς αφότου κατάπιε τη Φενέρμπαχτσε στο γήπεδο αυτό. Μακριά από τα συνήθη του στάνταρ που τον κράτησαν αήττητο για πάνω από δύο μήνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Παναθηναϊκός «έσπασε» το απίστευτο σερί του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL O Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, έκανε το 1-1 στους τελικούς της Stoiximan GBL και υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα, έπειτα από -σχεδόν- έναν χρόνο!

Σε τέτοιο βαθμό που κατέγραψε, χάρις στην aggresive άμυνα του Παναθηναϊκού και την… παρέμβαση Γιαννακόπουλου που επηρέασε τον ρου της ιστορίας του ματς, τη χαμηλότερη επιθετικά επίδοσή του τα τελευταία 2μιση χρόνια.

Οι 58 πόντοι που σημείωσαν οι Πειραιώτες συνιστούν την μικρότερη επιθετική συγκομιδή τους σε 40′ αγώνα από τις 15 Δεκέμβρη του 2023, όταν η Βαλένθια είχε κάνει διπλό στο Φάληρο (63-56). Σε κανένα άλλο παιχνίδι από τότε μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (65-58), δεν έμεινε ο Ολυμπιακός κάτω από τους 60 πόντους.

Αμέσως επόμενη χειρότερη επιθετικά επίδοση σε άλλο ματς όμως που δεν στοίχισε, οι 62 πόντοι που έβαλε στην Χάποελ Τελ Αβίβ πριν από μερικούς μήνες στο ΣΕΦ, στη νίκη με 62-58.