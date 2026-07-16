Ο Βασίλης Τολιόπουλος προβάρει εκ νέου τα κιτρινόμαυρα του Άρη, συμβάλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη του deal ανάμεσα στους Θεσσαλονικείς και τον Παναθηναϊκό.

Όπως όλα δείχνουν η τελευταία απόπειρα του Άρη να ντύσει εκ νέου στα κιντρινόμαυρα τον Βασίλη Τολιόπουλο, με τα δικά του κριτήρια βέβαια, ήταν αρκετή. Και σε αυτό συνέβαλε ο ίδιος ο παίκτης.

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ παίρνει εκ νέου τον δρόμο της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη που τον πίστεψε και τον ανέδειξε. Και πιο συγκεκριμένα για τον Άρη που έκανε την ύστατη προσπάθεια τις τελευταίες ώρες και οι εξελίξεις τον έβγαλαν… νικητή σε ένα σκληρό πόκερ. Η κατάληξη του οποίου σημειώθηκε χάρις την παρέμβαση του ίδιου του παίκτη.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μετά το ιδιαιτέρως επιτυχημένο δεύτερο πέρασμά του από το Αλεξάνδρειο και τον Άρη (2022-25), ετοιμάζεται και για τρίτο αφού επήλθε καραρχήν συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό όπου ανήκει ο παίκτης και τον πάλαι ποτέ «Αυτοκράτορα», με τις λεπτομέρειες αυτού να απομένουν ως προς την οριστική του επίτευξη.

Και αυτή προέκυψε μετά την καθοριστική συμβολή του ίδιου του Τολιόπουλου. Άλλωστε ο Άρης είχε διαμηνύσει σε όλες τις πλευρές μετά την τελευταία του κρούση στον Παναθηναϊκό (Δευτέρα 14/7), πως δεν θα μπει σε διαδικασία πλειστηριασμού.

Η πρόταση των 800 χιλιάδων ευρώ στους «πράσινους» για την αποδέσμευση του παίκτη ήταν οριστική αλλά δεν κάλυπτε τα «θέλω» των πρασίνων που δεν καίγονταν να αφήσουν τον Έλληνα διεθνή. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε σηκώσει κάποιο απαγορευτικό αν ερχόταν κάποια πρόταση που θα κάλυπτε το «τριφύλλι» αλλά δεν είχε ζητήσει φυσικά και την απομάκρυνσή του, αφήνοντας το περισσότερο στο χέρι της ομάδας. Και εκεί επενέβη ο Τολιόπουλος.

Ο «Τολιό» που ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ίκαρο Χαλκίδας, ενημέρωσε τον Παναθηναϊκό πως προτίθεται να καλύψει το χάσμα που χώριζε τις δύο πλευρές ούτως ώστε να γίνει πράξη η επιθυμία του. Με λίγα λόγια είπε «θα βάλω εγώ 400 χιλιάδες ευρώ από την τσέπη μου», για να επιτευχθεί το deal. Δείγμα της μεγάλης του επιθυμίας να μετακομίσει εκ νέου στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς και αγωνιστικούς λόγους. Και κάπως έτσι αναμένεται να ικανοποιηθούν τα «θέλω» όλων των πλευρών με τον Παναθηναϊκό να καρπώνεται τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε.

Άλλωστε το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τον Άρη, θα είναι πλουσιοπάροχο και υπερδιπλάσιο των αποδοχών που θα είχε ο Τολιόπουλος τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, με τον 30χρονο γκαρντ να βγαίνει ούτως ή άλλως κερδισμένος. Τριετές με ετήσεις αποδοχές τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να υπογράψει ο Τολιόπουλος, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2026-27 είχε να λάβει 500 χιλιάδες ευρώ με τον Παναθηναϊκό αν και εφόσον συνέχιζε εκεί.

Το μεγάλο «όπλο» του Άρη στις διαπραγματεύσεις με τον Τολιόπουλο Ο Βασίλης Τολιόπουλος ανηφορίζει προς Θεσσαλονίκη, με τον Άρη να έχει ένα μεγάλο «όπλο» στις διαπραγματεύσεις του!

Πέρα από την επιθυμία της οικογένειας να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη όπου θα είναι και πιο σημαντική η βοήθεια από τον κύκλο στην καθημερινή ζωή αλλά και την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη, το βασικό μέλημα του Τολιόπουλου ήταν ο χρόνος συμμετοχής. Και σε αυτό στάθηκε μιλώντας στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Το βασικό επιχείρημά του έπειτα από μία σεζόν συμπόρευσης που δεν προέκυψε το παραμικρό πρόβλημα και ο ίδιος ήταν υπόδειγμα επαγγελματία, κάτι που εκτιμήθηκε από τους πράσινους που δεν ήθελαν να «φράξουν» τα θέλω του παίκτη τους και να μπουν εμπόδιο στις επιθυμίες του, ήταν ο ρόλος του.

Το θολό τοπία στο «πράσινο στατόπεδο» με την πολυκοσμία στα γκαρντ, καθιστούσε την παρουσία του στο ροτέισον δύσκολη. Και ο ίδιος βρισκόμενος στην καλύτερη φάση της καριέρας του αγωνιστικά, θέλησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό αλλά και την άνθιση του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας την θέση του.

Κάπως έτσι οι τρεις πλευρές αφού ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε, τα βρήκαν και ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόκεται να αποτελέσει την εξαίρεση στον σχεδιασμό του Άρη.