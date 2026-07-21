Η Sunel Arena παραχωρείται στην ΑΕΚ για 49 χρόνια, με τη διάταξη να πηγαίνει στη Βουλή για ψήφιση.

Πολύ σημαντική ημέρα η Δευτέρα 21/7 για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς το μεγάλο και σημαντικό όραμα του διοικητικού ηγέτη της ομάδας, Μάκη Αγγελόπουλου όταν ανέλαβε το μπασκετικό τμήμα της «κιτρινόμαυρης» παίρνει σάρκα και οστά. Για την ακρίβεια έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια με τους ίδιους όρους που αυτό είχε συμβεί πριν από μερικούς μήνες σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα και το μόνο που απομένει, είναι η ψήφιση της εν λόγω διάταξης από τη Βουλή τις προσεχείς ημέρες.

Αυτό σημαίνει πως η «Ένωση» θα μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες για να μετατρέψει τη Sunel Arena σε ακόμα πιο… φωτεινό στολίδι για τον επόμενο μισό αιώνα. Μία εγκατάσταση που βρισκόταν στα όρια της ρήμαξης τα προηγούμενα χρόνια και πριν η δοίκηση της ΑΕΚ βάλει πλάτη και την… αναστηλώσει.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει τρέξει εδώ και αρκετό καιρό τις διαδικασίες απόκτησης ελέγχου του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, το οποίο μίσθωνε μέχρι πρότινος για τα τελευταία χρόνια. Κάτι που θα αλλάξει από το προσεχές διάστημα, προχωρώντας μάλιστα με γοργούς ρυθμούς τις επενδύσεις που διαμήνυσε ο κύριος Αγγελόπουλος και υποχρεούται μάλιστα να πραγματοποιήσει βάσει σύμβασης με το Δημόσιο και το αρμόδιο Υπουργείο.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει την προσεχή Πέμπτη (23/7) στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και, εφόσον ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία, η ΚΑΕ ΑΕΚ θα εξασφαλίσει τη χρήση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων για τα επόμενα 49 χρόνια, με όρους αντίστοιχους με εκείνους που ισχύουν ήδη για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Πιο αναλυτικά η ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου…

«Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρα 136-140), που κατατέθηκε στη Βουλή (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=3f820acb-2b66-488f-a45e-b48e000f7b72) και η συζήτησή του ξεκινά μεθαύριο Πέμπτη, 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Μεταξύ των σημαντικότερων ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ (η οποία έως τώρα το μίσθωνε) της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ, με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ (ΚΑΕ Παναθηναϊκός) και του ΣΕΦ (ΚΑΕ Ολυμπιακός).

Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για διεθνείς διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις).

Η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατ.€ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.

Φυσικά, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις Εθνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης και δεν θίγονται, καθ` οιονδήποτε τρόπο, η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΣΕΦ.

“Η παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση και τη μακροχρόνια ανάπτυξη των μεγάλων αθλητικών υποδομών της χώρας, με γνώμονα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την εξυπηρέτηση των αναγκών των αθλητικών φορέων» δήλωσε ο κ. Βρούτσης και προσέθεσε ότι «με τους ίδιους όρους που αφορούν στις αντίστοιχες περιπτώσεις των ΚΑΕ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, η ΚΑΕ ΑΕΚ δικαιούνταν και θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επενδύσει περαιτέρω στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, να την αναβαθμίσει και να τη διαχειριστεί προς όφελος του συλλόγου, των φιλάθλων και του ελληνικού αθλητισμού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”.

Παράλληλα, με άλλη διάταξη, χωροθετούνται στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων οι Σχολές και Ακαδημίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και η Εθνική Αρχειοθήκη Οπτικοακουστικού και Ψηφιακού Περιεχομένου, ενώ ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού συγκροτήματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού, όπως η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή.

Θωρακίζεται περαιτέρω ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και προστατεύεται το επάγγελμα του προπονητή, καθώς η άσκηση της προπονητικής δραστηριότητας μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από όσους διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Προπονητών του Υπουργείου και κατέχουν το προβλεπόμενο δελτίο ταυτότητας, στοιχεία που θα αναγράφονται υποχρεωτικά στα φύλλα αγώνα κάθε διοργάνωσης.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο ουσιαστικός έλεγχος της νομιμότητας άσκησης του επαγγέλματος, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των αγωνιστικών διαδικασιών».

Ανάμεσα λοιπόν στις οικονομικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ ΑΕΚ ως ανταπόδοση για την παραχώρηση του γηπέδου πέρα από τις επενδύσεις ύψους 4 εκατομμυρίων μέσα στα πρώτα 12 χρόνια, βρίσκεται και η απόδοση του 30% των εσόδων στο ΣΕΦ.

Και εδώ έρχεται το ερώτημα γιατί; Από το 2020 και με το «Μνημόνιο Συνεργασίας για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων» μεταξύ της ΓΓΑ, της ΚΑΕ ΑΕΚ, του Δήμου Φυλής, του ΣΕΦ και των οκτώ Ομοσπονδιών που κάνουν χρήση της εγκατάστασης, η Sunel Arena όπως ονομάζεται πλέον λόγω του χορηγού, υπάγεται διοικητικά στο Στάδιο Ειρήνης κα Φιλίας.

Το ΣΕΦ είναι ο φορέας που συνάπτει τις συμβάσεις μίσθωσης και διαχειρίζεται διοικητικά την εγκατάσταση. Άρα μπορεί να μην είναι μέρος του συγκροτήματος στο Νέο Φάληρο, αλλά ανήκει εκεί διοικητικά, αποτελώντας με τους λεπτούς χειρισμούς του Μάκη Αγγελόπουλου, την πρώτη αθλητική Ολυμπιακή εγκατάσταση που αξιοποιήθηκε, 16 χρόνια μετά τους Ολυμπικούς Αγώνες της Αθήνας.

Βάσει ανακοίνωσης βέβαια, ρητά εξαιρείται η απόδοση εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.